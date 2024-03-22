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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır Galatasaray derken sürpriz takıma gidiyor! Efsane ismin yerini alacak: Bonservisi bile belli oldu…
Giriş Tarihi: 22.03.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 13:56

Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır Galatasaray derken sürpriz takıma gidiyor! Efsane ismin yerini alacak: Bonservisi bile belli oldu…

Son dakika haberleri… Uzun yıllardır Trabzonspor'un ve A Milli Futbol Takımı'nın kalesini koruyan başarılı oyuncu Uğurcan Çakır hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili ekipten sezon sonunda ayrılması beklenen tecrübeli oyuncunun yeni takımını duyurdular. Galatasaray'a da transfer olacağı iddia edilen Uğurcan Çakır, sürpriz bir takımla kariyerine devam edecek. İşte Trabzonspor taraftarlarının şaşkınlıkla karşıladığı o iddia…

Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır Galatasaray derken sürpriz takıma gidiyor! Efsane ismin yerini alacak: Bonservisi bile belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Üçüncülük yarışında olan Trabzonspor, son olarak Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır Galatasaray derken sürpriz takıma gidiyor! Efsane ismin yerini alacak: Bonservisi bile belli oldu…

İstenmeyen olayların yaşandığı dev mücadeleyi 3-2 kaybeden bordo-mavililer, milli araya da moralsiz girdi.

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Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır Galatasaray derken sürpriz takıma gidiyor! Efsane ismin yerini alacak: Bonservisi bile belli oldu…

Milli ara dönüşü seri galibiyetlerle hem Türkiye Kupası'nı hem de lig üçüncülüğünü bırakmak istemeyen Fırtına'da flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır Galatasaray derken sürpriz takıma gidiyor! Efsane ismin yerini alacak: Bonservisi bile belli oldu…

Uzun yıllardır Trabzonspor'un kalesini koruyan Uğurcan Çakır, 2014 yılında bordo-mavili ekiple profesyonel sözleşme imzaladı.

Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır Galatasaray derken sürpriz takıma gidiyor! Efsane ismin yerini alacak: Bonservisi bile belli oldu…

Kısa sürede gösterdiği başarılı performansla birlikte formayı kapan 27 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor ile birçok başarı yakaladı.

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