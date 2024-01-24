Giriş Tarihi: 24.01.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
18:36
Son dakika haberleri: Ve Mario Balotelli’nin yeni adresi belli oldu! Süper Lig’in yıldızı sürpriz takıma imzayı atıyor…
Son dakika haberleri… Kariyerinde Inter, Milan, Manchester City ve Liverpool gibi dünya devlerinde oynayan İtalyan golcü, Süper Lig'e ilk olarak 2021 yılında Adana Demirspor ile gelmişti. Adana Demirspor'da geçirdiği ilk dönemde lige damga vuran Balotelli, kısa süreli ayrılığın ardından yeniden Akdeniz ekibine dönmüştü. Ancak bu kez beklentilerin altında kalan 33 yaşındaki santrforun takımdan ayrılması bekleniyor. Bu sırada Mario Balotelli'nin de yeni adresini duyurdular. İşte son dakika haberinin detaylar…