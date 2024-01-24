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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ve Mario Balotelli’nin yeni adresi belli oldu! Süper Lig’in yıldızı sürpriz takıma imzayı atıyor…
Giriş Tarihi: 24.01.2024 18:35 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 18:36

Son dakika haberleri: Ve Mario Balotelli’nin yeni adresi belli oldu! Süper Lig’in yıldızı sürpriz takıma imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Kariyerinde Inter, Milan, Manchester City ve Liverpool gibi dünya devlerinde oynayan İtalyan golcü, Süper Lig'e ilk olarak 2021 yılında Adana Demirspor ile gelmişti. Adana Demirspor'da geçirdiği ilk dönemde lige damga vuran Balotelli, kısa süreli ayrılığın ardından yeniden Akdeniz ekibine dönmüştü. Ancak bu kez beklentilerin altında kalan 33 yaşındaki santrforun takımdan ayrılması bekleniyor. Bu sırada Mario Balotelli'nin de yeni adresini duyurdular. İşte son dakika haberinin detaylar…

Son dakika haberleri: Ve Mario Balotelli’nin yeni adresi belli oldu! Süper Lig’in yıldızı sürpriz takıma imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Futbol tarihinin en ikonik futbolcularından birisi olan Mario Balotelli, Türkiye'ye ilk adımını Adana Demirspor ile attı.

Son dakika haberleri: Ve Mario Balotelli’nin yeni adresi belli oldu! Süper Lig’in yıldızı sürpriz takıma imzayı atıyor…

Inter, Milan, Manchester City, Liverpool ve Marsilya gibi Avrupa'nın en önemli takımlarında oynayan golcü yıldız, 2021 yılında Adana Demirspor'a imza attı.

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Son dakika haberleri: Ve Mario Balotelli’nin yeni adresi belli oldu! Süper Lig’in yıldızı sürpriz takıma imzayı atıyor…

Süper Lig'deki ilk sezonunda olay yaratan bir performansa imza atan 33 yaşındaki oyuncu, 31 maçta 18 gol atarak damga vurmuştu.

Son dakika haberleri: Ve Mario Balotelli’nin yeni adresi belli oldu! Süper Lig’in yıldızı sürpriz takıma imzayı atıyor…

Daha sonra Akdeniz ekibinden ayrılan Balotelli, bu sezonun başında geri döndü ancak bu kez istenilen performansı sergileyemedi.

Son dakika haberleri: Ve Mario Balotelli’nin yeni adresi belli oldu! Süper Lig’in yıldızı sürpriz takıma imzayı atıyor…

Ekim ayında dizinden sakatlık yaşayan ve diz ameliyatı olan Mario Balotelli'nin devre arasında Adana Demirspor'dan ayrılması bekleniyor.

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