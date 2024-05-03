Son dakika haberleri: Ve Semih Kılıçsoy Avrupa yolcusu! Süper Lig’in bonservis rekorunu kıracak...

Ayrıca Siyah-beyazlı ekip, Daniel Amartey'in de ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya gittiğini ve Çaykur Rizespor maçının kadrosunda olmayacağını duyurdu. Ayrıca derbide kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan Al-Musrati de kadroda olmayacak.