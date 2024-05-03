Giriş Tarihi: 03.05.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
14:51
Son dakika haberleri: Ve Semih Kılıçsoy Avrupa yolcusu! Süper Lig'in bonservis rekorunu kıracak...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon aldığı kötü sonuçlardan sonra yeni sezon için şimdiden kolları sıvayan Beşiktaş camiası, transfer hareketli günler yaşıyor. Güçlü bir kadroyla yeni sezona girmek isteyen Beşiktaş'ta genç golcü Semih Kılıçsoy Avrupa yolcusu. Birçok dev takımı peşine takan Semih'in rekor bonservisle transfer olması bekleniyor. İşte genç golcüye talip olan devler ve transferin detayları...