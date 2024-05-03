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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ve Semih Kılıçsoy Avrupa yolcusu! Süper Lig'in bonservis rekorunu kıracak...
Giriş Tarihi: 03.05.2024 14:51 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 14:51

Son dakika haberleri: Ve Semih Kılıçsoy Avrupa yolcusu! Süper Lig'in bonservis rekorunu kıracak...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon aldığı kötü sonuçlardan sonra yeni sezon için şimdiden kolları sıvayan Beşiktaş camiası, transfer hareketli günler yaşıyor. Güçlü bir kadroyla yeni sezona girmek isteyen Beşiktaş'ta genç golcü Semih Kılıçsoy Avrupa yolcusu. Birçok dev takımı peşine takan Semih'in rekor bonservisle transfer olması bekleniyor. İşte genç golcüye talip olan devler ve transferin detayları...

Son dakika haberleri: Ve Semih Kılıçsoy Avrupa yolcusu! Süper Lig’in bonservis rekorunu kıracak...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon kötü bir performans ortaya koyan Beşiktaş, bugün ligin formda takımlarından Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Son dakika haberleri: Ve Semih Kılıçsoy Avrupa yolcusu! Süper Lig’in bonservis rekorunu kıracak...

Sezonu 3. sırada bitirmek isteyen siyah-beyazlı takım artık puan kaybı yapmak istemiyor. Siyah-beyazlı takım son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu.

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Son dakika haberleri: Ve Semih Kılıçsoy Avrupa yolcusu! Süper Lig’in bonservis rekorunu kıracak...

AL-MUSRATİ, AMARTEY VE GEDSON RİZE MAÇINDA YOK

Beşiktaş, Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe müsabakasında sakatlanan Gedson Fernandes'in alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama saptandığını açıkladı.

Son dakika haberleri: Ve Semih Kılıçsoy Avrupa yolcusu! Süper Lig’in bonservis rekorunu kıracak...

Ayrıca Siyah-beyazlı ekip, Daniel Amartey'in de ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya gittiğini ve Çaykur Rizespor maçının kadrosunda olmayacağını duyurdu. Ayrıca derbide kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan Al-Musrati de kadroda olmayacak.

Son dakika haberleri: Ve Semih Kılıçsoy Avrupa yolcusu! Süper Lig’in bonservis rekorunu kıracak...

BEŞİKTAŞ'TA YENİ SEZON İÇİN HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

Yeni sezona yapılanma ile başlamak isteyen Beşiktaş; teknik direktör, sportif direktör ve futbolcular konusunda yoğun mesai harcıyor.

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