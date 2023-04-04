Giriş Tarihi: 04.04.2023 10:56
Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
10:56
Son dakika haberleri: Veda mesajı olay olmuştu... Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor! Sürpriz karar ve yeni takımı...
Son dakika haberleri: Fortuna Sittard forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımıyla Hollanda ekibini şaşkına çevirmişti. Başarılı futbolcunun ayrılık kararıyla ilgili birçok flaş iddia ortaya atılırken, Burak Yılmaz'ın yeni takımıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Tecrübeli futbolcunun Süper Lig'e döneceği ifade edildi. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...