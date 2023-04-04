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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Veda mesajı olay olmuştu... Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor! Sürpriz karar ve yeni takımı...
Giriş Tarihi: 04.04.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 10:56

Son dakika haberleri: Veda mesajı olay olmuştu... Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor! Sürpriz karar ve yeni takımı...

Son dakika haberleri: Fortuna Sittard forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımıyla Hollanda ekibini şaşkına çevirmişti. Başarılı futbolcunun ayrılık kararıyla ilgili birçok flaş iddia ortaya atılırken, Burak Yılmaz'ın yeni takımıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Tecrübeli futbolcunun Süper Lig'e döneceği ifade edildi. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Veda mesajı olay olmuştu... Burak Yılmaz Süper Lig’e dönüyor! Sürpriz karar ve yeni takımı...

Son dakika haberleri: Fortuna Sittard forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımıyla Hollanda ekibini şaşkına çevirmişti. Başarılı futbolcunun ayrılık kararıyla ilgili birçok flaş iddia ortaya atılırken, Burak Yılmaz'ın yeni takımıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Tecrübeli futbolcunun Süper Lig'e döneceği ifade edildi. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Veda mesajı olay olmuştu... Burak Yılmaz Süper Lig’e dönüyor! Sürpriz karar ve yeni takımı...

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Groningen maçının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla taraftarları şaşırtmıştı.

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Son dakika haberleri: Veda mesajı olay olmuştu... Burak Yılmaz Süper Lig’e dönüyor! Sürpriz karar ve yeni takımı...

3-1 kazandıkları maçın ardından sosyal medyada taraftarlara veda eden tecrübeli forvet, "Değerli Fortuna Sittard ailesi ve güzel taraftarları, sizin için oynamak büyük bir mutluluktu. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika haberleri: Veda mesajı olay olmuştu... Burak Yılmaz Süper Lig’e dönüyor! Sürpriz karar ve yeni takımı...

"OYUNDAN ÇIKMAYI REDDETTİ" İDDİASI

Başarılı futbolcunun kulübe veda etmesinin nedeni olarak flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

Son dakika haberleri: Veda mesajı olay olmuştu... Burak Yılmaz Süper Lig’e dönüyor! Sürpriz karar ve yeni takımı...

Groningen karşılaşmasında teknik direktör Julio Velazquez, başarılı futbolcuyu oyundan almak istemiş ancak Burak oyundan çıkmayı reddetmişti.

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