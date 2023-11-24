Giriş Tarihi: 24.11.2023 01:22 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 01:25

Son dakika haberleri: Vincenzo Montella yeni yıldızları milli takıma getiriyor! Almanlar da peşinden koşmuştu: Kenan Yıldız sonrası EURO 2024’e damga vuracaklar…

Son dakika haberleri… Stefan Kuntz'un ardından A Milli Takım'da göreve gelen İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, Ay-yıldızlıları lider olarak EURO 2024'e götürüyor. Milli takıma tarihi bir başarı yakalatan Montella, oyuncular üzerindeki pozitif etkisiyle de takdir toplamıştı. Özellikle Juventus forması giyen genç yetenek Kenan Yıldız'ın kadroya monte edilmesiyle adından söz ettiren İtalyan teknik direktör, Avrupalıların takipte olduğu 3 yeni genç yeteneği daha milli takıma getirecek. Genç oyuncularla birlikte harmanladığı yeni kadrosuyla EURO 2024'e gidecek olan Montella, turnuvaya damga vurmayı hedefliyor. İşte son dakika haberinin detayları…