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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Vincenzo Montella yeni yıldızları milli takıma getiriyor! Almanlar da peşinden koşmuştu: Kenan Yıldız sonrası EURO 2024’e damga vuracaklar…
Giriş Tarihi: 24.11.2023 01:22 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 01:25

Son dakika haberleri: Vincenzo Montella yeni yıldızları milli takıma getiriyor! Almanlar da peşinden koşmuştu: Kenan Yıldız sonrası EURO 2024’e damga vuracaklar…

Son dakika haberleri… Stefan Kuntz'un ardından A Milli Takım'da göreve gelen İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, Ay-yıldızlıları lider olarak EURO 2024'e götürüyor. Milli takıma tarihi bir başarı yakalatan Montella, oyuncular üzerindeki pozitif etkisiyle de takdir toplamıştı. Özellikle Juventus forması giyen genç yetenek Kenan Yıldız'ın kadroya monte edilmesiyle adından söz ettiren İtalyan teknik direktör, Avrupalıların takipte olduğu 3 yeni genç yeteneği daha milli takıma getirecek. Genç oyuncularla birlikte harmanladığı yeni kadrosuyla EURO 2024'e gidecek olan Montella, turnuvaya damga vurmayı hedefliyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Vincenzo Montella yeni yıldızları milli takıma getiriyor! Almanlar da peşinden koşmuştu: Kenan Yıldız sonrası EURO 2024’e damga vuracaklar…

Son dakika haberleri… A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yerini alan tecrübeli teknik direktör Vincenzo Montella, oldukça pozitif bir hava yakaladı.

Son dakika haberleri: Vincenzo Montella yeni yıldızları milli takıma getiriyor! Almanlar da peşinden koşmuştu: Kenan Yıldız sonrası EURO 2024’e damga vuracaklar…

Kısa sürede gösterdiği olumlu etkiyle birlikte millileri 2024 Avrupa Şampiyonası'na lider götüren Montella, dikkatleri üzerine çekti.

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Son dakika haberleri: Vincenzo Montella yeni yıldızları milli takıma getiriyor! Almanlar da peşinden koşmuştu: Kenan Yıldız sonrası EURO 2024’e damga vuracaklar…

Özellikle Almanya ve Hırvatistan maçlarında oyuncuların istekli ve hırslı görüntüsü, Montella'nın takıma etkisi olarak örnek gösterildi.

Son dakika haberleri: Vincenzo Montella yeni yıldızları milli takıma getiriyor! Almanlar da peşinden koşmuştu: Kenan Yıldız sonrası EURO 2024’e damga vuracaklar…

Öte yandan A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde D grubunu lider bitirerek organizasyon biletini aldı ve gözünü 2 Aralık'taki kuralara çevirdi.

Son dakika haberleri: Vincenzo Montella yeni yıldızları milli takıma getiriyor! Almanlar da peşinden koşmuştu: Kenan Yıldız sonrası EURO 2024’e damga vuracaklar…

KENAN YILDIZ PARLADI

A Milli Takım'ın genç yeteneği Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da Juventus forması giyiyor. 18 yaşındaki genç oyuncu, son dönemin en çok konuşulan ismi oldu.

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