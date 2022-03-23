Giriş Tarihi: 23.03.2022 21:12 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 21:16

Son dakika haberleri: Yıldız oyuncunun bileti sessiz sedasız kesildi! Fenerbahçe kariyeri artık bitiyor…

Son dakika haberleri… Futbolda bu sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, hayal kırıklığıyla devam eden bir sezon yaşıyor. Vitor Pereira ile başlayan yeni sezon, İsmail Kartal ile devam ederken sezon boyunca Fenerbahçe taraftarları, takıma tepki gösterdi. İsmail Kartal'ın göreve başlamasıyla son dönemde toparlanan sarı-lacivertli ekipte, flaş bir gelişme yaşandı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de taraftarları şoke eden gelişmeyi canlı yayında açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…