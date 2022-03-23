Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Yıldız oyuncunun bileti sessiz sedasız kesildi! Fenerbahçe kariyeri artık bitiyor…
Giriş Tarihi: 23.03.2022 21:12 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 21:16

Son dakika haberleri: Yıldız oyuncunun bileti sessiz sedasız kesildi! Fenerbahçe kariyeri artık bitiyor…

Son dakika haberleri… Futbolda bu sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, hayal kırıklığıyla devam eden bir sezon yaşıyor. Vitor Pereira ile başlayan yeni sezon, İsmail Kartal ile devam ederken sezon boyunca Fenerbahçe taraftarları, takıma tepki gösterdi. İsmail Kartal'ın göreve başlamasıyla son dönemde toparlanan sarı-lacivertli ekipte, flaş bir gelişme yaşandı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de taraftarları şoke eden gelişmeyi canlı yayında açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Yıldız oyuncunun bileti sessiz sedasız kesildi! Fenerbahçe kariyeri artık bitiyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk umutlarını gerisinde bırakan Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarını şimdiden başladı.

Son dakika haberleri: Yıldız oyuncunun bileti sessiz sedasız kesildi! Fenerbahçe kariyeri artık bitiyor…

2021-2022 sezonuna Vitor Pereira yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, sezona iyi girse de ilerleyen haftalarda zirveden uzak kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Yıldız oyuncunun bileti sessiz sedasız kesildi! Fenerbahçe kariyeri artık bitiyor…

Daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe, 17. haftanın sonunda Portekizli çalıştırıcıyla yollar ayrıldı.

Son dakika haberleri: Yıldız oyuncunun bileti sessiz sedasız kesildi! Fenerbahçe kariyeri artık bitiyor…

Vitor Pereira'nın ardından geçici olarak göreve gelen İsmail Kartal, Fenerbahçe'de beklenen çıkışı gerçekleştirebildi.

Son dakika haberleri: Yıldız oyuncunun bileti sessiz sedasız kesildi! Fenerbahçe kariyeri artık bitiyor…

İlk haftalarda sancılı bir süreç geçiren İsmail Kartal, ilerleyen haftalarda takımı toparlayarak üst üste galibiyetler almaya başladı.

SON DAKİKA