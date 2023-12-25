Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Younes Belhanda İstanbul’a geri dönüyor! Trabzonspor derken sürpriz takıma imzayı atacak…
Giriş Tarihi: 25.12.2023 21:00 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 21:01

Son dakika haberleri: Younes Belhanda İstanbul’a geri dönüyor! Trabzonspor derken sürpriz takıma imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bir dönem Galatasaray forması giyen ve şampiyonluklar yaşayan Faslı futbolcu Younes Belhanda, kariyerine Adana Demirspor'da devam ediyor. Akdeniz ekibinde son haftalarda yaşadığı problemler nedeniyle sözleşmesi fesih aşamasına gelen yıldız oyuncunun Trabzonspor'a transfer olacağı söylenmişti. Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği belirtilen Belhanda için sürpriz bir iddia daha ortaya çıktı. Eski Galatasaraylı, ara transfer döneminde yeniden İstanbul'a dönüyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Younes Belhanda İstanbul’a geri dönüyor! Trabzonspor derken sürpriz takıma imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de uzun yıllardır forma giyen Younes Belhanda, Türkiye'de ilk olarak Galatasaray forması giymişti.

Son dakika haberleri: Younes Belhanda İstanbul’a geri dönüyor! Trabzonspor derken sürpriz takıma imzayı atacak…

2017 yılında sarı-kırmızılı ekibe imza atan ve Galatasaray formasıyla şampiyonluklar yaşayan Belhanda, daha sonra Adana Demirspor'a transfer oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Younes Belhanda İstanbul’a geri dönüyor! Trabzonspor derken sürpriz takıma imzayı atacak…

Galatasaray'da oynadığı dönemde 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, Adana Demirspor'da kariyerine devam ediyor.

Son dakika haberleri: Younes Belhanda İstanbul’a geri dönüyor! Trabzonspor derken sürpriz takıma imzayı atacak…

Burada forma giydiği sürece Adana Demirspor'un değişilmez ismi haline gelen Belhanda, son zamanlarda kötü günler geçiriyor.

Son dakika haberleri: Younes Belhanda İstanbul’a geri dönüyor! Trabzonspor derken sürpriz takıma imzayı atacak…

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile anlaşmazlıklar yaşayan tecrübeli orta sahanın sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.

SON DAKİKA