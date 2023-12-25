Giriş Tarihi: 25.12.2023 21:00 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 21:01

Son dakika haberleri: Younes Belhanda İstanbul’a geri dönüyor! Trabzonspor derken sürpriz takıma imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bir dönem Galatasaray forması giyen ve şampiyonluklar yaşayan Faslı futbolcu Younes Belhanda, kariyerine Adana Demirspor'da devam ediyor. Akdeniz ekibinde son haftalarda yaşadığı problemler nedeniyle sözleşmesi fesih aşamasına gelen yıldız oyuncunun Trabzonspor'a transfer olacağı söylenmişti. Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği belirtilen Belhanda için sürpriz bir iddia daha ortaya çıktı. Eski Galatasaraylı, ara transfer döneminde yeniden İstanbul'a dönüyor. İşte son dakika haberinin detayları…