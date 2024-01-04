Son dakika haberleri: Younes Belhanda Türkiye’de kaldı! Suudi Arabistan derken Süper Lig devine imzayı atacak: İşte yeni takımı...

Giriş Tarihi: 04.01.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
18:06
Son dakika haberleri… Süper Lig'de uzun yıllar Galatasaray forması giydikten sonra Adana Demirspor'a imza atan Younes Belhanda, Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı. Kendisine yeni bir kulüp arayan Faslı futbolcu için Süper Lig devi devreye girdi. Adana Demirspor'dan ayrılığının ardından birçok takımla anılan Belhanda'nın devre arasında bu kez kesin olarak imzayı atması bekleniyor. Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra yeni adresi merak edilen Belhanda için o transfer gelişmesi gündeme oturdu. İşte son dakika haberinin detayları…