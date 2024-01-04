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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Younes Belhanda Türkiye’de kaldı! Suudi Arabistan derken Süper Lig devine imzayı atacak: İşte yeni takımı...
Giriş Tarihi: 04.01.2024 18:05 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 18:06

Son dakika haberleri: Younes Belhanda Türkiye’de kaldı! Suudi Arabistan derken Süper Lig devine imzayı atacak: İşte yeni takımı...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de uzun yıllar Galatasaray forması giydikten sonra Adana Demirspor'a imza atan Younes Belhanda, Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı. Kendisine yeni bir kulüp arayan Faslı futbolcu için Süper Lig devi devreye girdi. Adana Demirspor'dan ayrılığının ardından birçok takımla anılan Belhanda'nın devre arasında bu kez kesin olarak imzayı atması bekleniyor. Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra yeni adresi merak edilen Belhanda için o transfer gelişmesi gündeme oturdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Younes Belhanda Türkiye’de kaldı! Suudi Arabistan derken Süper Lig devine imzayı atacak: İşte yeni takımı...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Devre arası transfer döneminin yaklaştığı ligde, sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Younes Belhanda Türkiye’de kaldı! Suudi Arabistan derken Süper Lig devine imzayı atacak: İşte yeni takımı...

Türkiye'ye ilk olarak 2017 yılında Galatasaray ile gelen Faslı futbolcu Younes Belhanda, transfer gündemini bu sıralar çokça meşgul ediyor.

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Son dakika haberleri: Younes Belhanda Türkiye’de kaldı! Suudi Arabistan derken Süper Lig devine imzayı atacak: İşte yeni takımı...

Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, son olarak Adana Demirspor'a katıldı.

Son dakika haberleri: Younes Belhanda Türkiye’de kaldı! Suudi Arabistan derken Süper Lig devine imzayı atacak: İşte yeni takımı...

Sarı-kırmızılılardan 2021 yılında ayrılan Belhanda, Adana Demirspor'a imza atmış ve taraftarları tarafından sevilmişti.

Son dakika haberleri: Younes Belhanda Türkiye’de kaldı! Suudi Arabistan derken Süper Lig devine imzayı atacak: İşte yeni takımı...

33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun ayrılığı sonrası şu ifadeler kullanılmıştı:

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