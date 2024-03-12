Giriş Tarihi: 12.03.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
19:51
Son dakika haberleri: Yunanistan’da Fatih Terim fırtınası esiyor! İmparator’a hayran kaldılar: “Damga vurmasını biliyor…”
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en iyileri arasında başı çeken Fatih Terim, uzun yıllar çalıştırdığı Galatasaray'ın ardından büyük bir sürprize imza atarak Yunanistan devi Panathinaikos'un başına geçti. Kariyerinde yeni bir sayfa açan Terim, yeni takımıyla şampiyonluk yolunda önemli mücadelelerde boy gösteriyor. Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk play-offları oynanırken Fatih Terim de otoriteler tarafından övgüler aldı. İşte son dakika haberinin detayları…