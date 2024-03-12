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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Yunanistan’da Fatih Terim fırtınası esiyor! İmparator’a hayran kaldılar: “Damga vurmasını biliyor…”
Giriş Tarihi: 12.03.2024 19:50 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 19:51

Son dakika haberleri: Yunanistan’da Fatih Terim fırtınası esiyor! İmparator’a hayran kaldılar: “Damga vurmasını biliyor…”

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en iyileri arasında başı çeken Fatih Terim, uzun yıllar çalıştırdığı Galatasaray'ın ardından büyük bir sürprize imza atarak Yunanistan devi Panathinaikos'un başına geçti. Kariyerinde yeni bir sayfa açan Terim, yeni takımıyla şampiyonluk yolunda önemli mücadelelerde boy gösteriyor. Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk play-offları oynanırken Fatih Terim de otoriteler tarafından övgüler aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Yunanistan’da Fatih Terim fırtınası esiyor! İmparator’a hayran kaldılar: “Damga vurmasını biliyor…”

Son dakika haberleri… Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir süre boyunca dinlenen Fatih Terim, sürpriz bir karara imza atmıştı.

Son dakika haberleri: Yunanistan’da Fatih Terim fırtınası esiyor! İmparator’a hayran kaldılar: “Damga vurmasını biliyor…”

Yunanistan'ın Panathinaikos takımından gelen teklifi reddetmeyen Terim, kariyerinde yeni bir maceraya adım attı.

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Son dakika haberleri: Yunanistan’da Fatih Terim fırtınası esiyor! İmparator’a hayran kaldılar: “Damga vurmasını biliyor…”

Yunan ekibiyle birlikte şampiyonluk mücadelesi veren efsane teknik direktör, Yunanistan Süper Ligi'nde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Son dakika haberleri: Yunanistan’da Fatih Terim fırtınası esiyor! İmparator’a hayran kaldılar: “Damga vurmasını biliyor…”

Takımıyla şampiyonluk play-off'larında mücadele eden ve taraftarının güvenini kazanan Terim, play off turu ilk maçında Olympiakos'u mağlup etti.

Son dakika haberleri: Yunanistan’da Fatih Terim fırtınası esiyor! İmparator’a hayran kaldılar: “Damga vurmasını biliyor…”

Yunanistan'da normal sezonu 4. sırada tamamlayan Panathinaikos, "Şampiyonluk Turu" adı verilen play-off maçlarına başladı.

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