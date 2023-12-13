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Haberler Galeri Son dakika haberleri… Yusuf Sarı’nın yeni adresini duyurdular! Resmen anlaştı: Süper Lig devine imza atıyor…
Giriş Tarihi: 13.12.2023 21:06 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 21:07

Son dakika haberleri… Yusuf Sarı’nın yeni adresini duyurdular! Resmen anlaştı: Süper Lig devine imza atıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Adana Demirspor formasıyla adından söz ettiren Yusuf Sarı, Avrupa'dan ve Türkiye'den önemli kulüplerle anılıyor. Kariyerine Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da başlayarak yolu Süper Lig'e düşen Sarı, Adana Demirspor formasıyla gösterdiği performans sayesinde milli takıma kadar yükseldi. Ara transfer döneminin en çok konuşulması beklenen oyunculardan birisi olan 25 yaşındaki oyuncu, Süper Lig deviyle resmen anlaştı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Yusuf Sarı’nın yeni adresini duyurdular! Resmen anlaştı: Süper Lig devine imza atıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Liglere ara verilen bu dönemde transfer çalışmaları da hareketlendi.

Son dakika haberleri… Yusuf Sarı’nın yeni adresini duyurdular! Resmen anlaştı: Süper Lig devine imza atıyor…

Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde kadrolarına takviye yapacak olan kulüpler, özellikle yerli oyunculara yöneliyor.

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Son dakika haberleri… Yusuf Sarı’nın yeni adresini duyurdular! Resmen anlaştı: Süper Lig devine imza atıyor…

Geçtiğimiz sezonun başında Çaykur Rizespor'dan Adana Demirspor'a transfer olan Yusuf Sarı, dev kulüplerin gözdesi haline geldi.

Son dakika haberleri… Yusuf Sarı’nın yeni adresini duyurdular! Resmen anlaştı: Süper Lig devine imza atıyor…

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 19 resmi maçta oynayan 25 yaşındaki oyuncu, toplamda 2 gol ve 7 asist katkısı sağladı.

Son dakika haberleri… Yusuf Sarı’nın yeni adresini duyurdular! Resmen anlaştı: Süper Lig devine imza atıyor…

Özellikle Fransa'dan da teklifler alan Yusuf Sarı'nın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

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