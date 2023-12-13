Giriş Tarihi: 13.12.2023 21:06 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 21:07

Son dakika haberleri… Yusuf Sarı’nın yeni adresini duyurdular! Resmen anlaştı: Süper Lig devine imza atıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Adana Demirspor formasıyla adından söz ettiren Yusuf Sarı, Avrupa'dan ve Türkiye'den önemli kulüplerle anılıyor. Kariyerine Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da başlayarak yolu Süper Lig'e düşen Sarı, Adana Demirspor formasıyla gösterdiği performans sayesinde milli takıma kadar yükseldi. Ara transfer döneminin en çok konuşulması beklenen oyunculardan birisi olan 25 yaşındaki oyuncu, Süper Lig deviyle resmen anlaştı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…