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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti! Fenerbahçe turu atlarsa rakibi belli oldu: Nefes kesen maçta büyük sürpriz
Giriş Tarihi: 18.04.2024 22:40 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 22:41

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti! Fenerbahçe turu atlarsa rakibi belli oldu: Nefes kesen maçta büyük sürpriz

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final turunda Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Fransız ekibi Lille, Aston Villa ile eşleşmişti. Turun ilk maçında rakibine 2-1 mağlup olan Lille, evinde oynadığı rövanşta 2-0 öne geçmesine rağmen bu avantajı koruyamadı. Karşılaşmayı penaltılara götüren Aston Villa, yarı finale yükselmeyi başardı. Karşılaşmanın gol perdesini açan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, mücadelede attığı golle birlikte Lille tarihine adını yazdırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti! Fenerbahçe turu atlarsa rakibi belli oldu: Nefes kesen maçta büyük sürpriz

Son dakika haberleri… Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor.

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti! Fenerbahçe turu atlarsa rakibi belli oldu: Nefes kesen maçta büyük sürpriz

Çeyrek final maçlarının oynandığı turnuvada bu sezonun en parlak takımlarından birisi olan Aston Villa, Lille karşısında şoku yaşadı.

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Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti! Fenerbahçe turu atlarsa rakibi belli oldu: Nefes kesen maçta büyük sürpriz

Evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kazanan Unai Emery'nin takımı, Fransa deplasmanında rakibine karşı 2-0 geriye düştü.

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti! Fenerbahçe turu atlarsa rakibi belli oldu: Nefes kesen maçta büyük sürpriz

Ancak maçın son dakikalarında sazı eline alan Premier Lig ekibi, 87. dakikada Matty Cash'in golüyle maçı uzatmalara taşıdı.

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti! Fenerbahçe turu atlarsa rakibi belli oldu: Nefes kesen maçta büyük sürpriz

Uzatmalarda da eşitlik bozulmazken penaltı atışları başladı. Penaltılarda Aston Villa, 4-3'lük üstünlük sağlayarak yarı finale yükselmeyi başardı.

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