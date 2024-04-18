Giriş Tarihi: 18.04.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
22:41
Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti! Fenerbahçe turu atlarsa rakibi belli oldu: Nefes kesen maçta büyük sürpriz
Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final turunda Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Fransız ekibi Lille, Aston Villa ile eşleşmişti. Turun ilk maçında rakibine 2-1 mağlup olan Lille, evinde oynadığı rövanşta 2-0 öne geçmesine rağmen bu avantajı koruyamadı. Karşılaşmayı penaltılara götüren Aston Villa, yarı finale yükselmeyi başardı. Karşılaşmanın gol perdesini açan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, mücadelede attığı golle birlikte Lille tarihine adını yazdırdı. İşte son dakika haberinin detayları…