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Haberler Galeri Son dakika Hakan Çalhanoğlu haberi: Devler Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu resitali! Öyle bir gol attı ki...
Giriş Tarihi: 04.10.2022 23:50 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 00:05

Son dakika Hakan Çalhanoğlu haberi: Devler Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu resitali! Öyle bir gol attı ki...

Son dakika Hakan Çalhanoğlu haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında evinde Barcelona'yı ağırlayan Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun attığı harika golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika Hakan Çalhanoğlu haberi: Devler Ligi’nde Hakan Çalhanoğlu resitali! Öyle bir gol attı ki...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında evinde Barcelona'yı ağırlayan Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun attığı harika golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Son dakika Hakan Çalhanoğlu haberi: Devler Ligi’nde Hakan Çalhanoğlu resitali! Öyle bir gol attı ki...

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 3 puanla üçüncü Hakan Çalhanoğlu'lu Inter, averajla önünde olan ikinci sıradaki İspanyol devi Barcelona'yı, İtalya'da ağırladı.

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Son dakika Hakan Çalhanoğlu haberi: Devler Ligi’nde Hakan Çalhanoğlu resitali! Öyle bir gol attı ki...

La Liga'da 2020 Ekim ayından sonra ilk kez ligde liderliği ele geçiren Barça, moralli şekilde Milano'ya gelmişti.

Son dakika Hakan Çalhanoğlu haberi: Devler Ligi’nde Hakan Çalhanoğlu resitali! Öyle bir gol attı ki...

İki takımın daha önceki karşılaşmalarında İnter 1 kez, Barcelona 6 kez kazanmıştı, 3 mücadele ise berabere sonuçlanmıştı..

Son dakika Hakan Çalhanoğlu haberi: Devler Ligi’nde Hakan Çalhanoğlu resitali! Öyle bir gol attı ki...

İtalyanlar'ın 6 golüne Katalanlar, 14 golle karşılık vermişti.

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