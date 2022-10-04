Son dakika Hakan Çalhanoğlu haberi: Devler Ligi’nde Hakan Çalhanoğlu resitali! Öyle bir gol attı ki...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında evinde Barcelona'yı ağırlayan Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun attığı harika golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 3 puanla üçüncü Hakan Çalhanoğlu'lu Inter, averajla önünde olan ikinci sıradaki İspanyol devi Barcelona'yı, İtalya'da ağırladı. La Liga'da 2020 Ekim ayından sonra ilk kez ligde liderliği ele geçiren Barça, moralli şekilde Milano'ya gelmişti. İki takımın daha önceki karşılaşmalarında İnter 1 kez, Barcelona 6 kez kazanmıştı, 3 mücadele ise berabere sonuçlanmıştı.. İtalyanlar'ın 6 golüne Katalanlar, 14 golle karşılık vermişti. HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN NEFES KESEN GOL Mücadelenin 7. dakikasın da uzaklardan çok sert vuran Hakan Çalhanoğlu'na Stegen geçit vermeyerek topu kornere çelmişti. Karşılaşmanın ilk yarısının uzatma bölümlerinde baskısını arttıran Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun tekrardan sahneye çıktı. İlk denemesinde Ter Stegen'i geçemeyen milli yıldız ceza sahası dışından bulduğu harika golle karşılaşmada takımına 1-0'lık galibiyeti getiren isim oldu. RESMİ HESAP SESSİZ KALAMADI UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı, milli yıldızın harika golü sonrası sessiz kalamadı. Yapılan paylaşımda Hakan Çalhanoğlu'na yer verildi. Ev sahibinde Brozovic ve Romelu Lukaku, konuk takımda Memphis Depay, FrenkieDe Jong, Jules Kounde ve Araujo sakatlıkları sebebiyle forma giyemediler. Grubun diğer maçında Bayern Münih, Viktoria Plzen'i 5-0'la geçti ve 3'te 3 yaptı.