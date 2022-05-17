Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: İlkay Gündoğan'dan kafa karıştıran seyahat! City kararını verdi, olay iddia...
Giriş Tarihi: 17.05.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 15:10

Son dakika: İlkay Gündoğan'dan kafa karıştıran seyahat! City kararını verdi, olay iddia...

Son dakika haberleri... Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın transferine dair hem İngiliz hem de İspanyol basınından çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan İlkay için Manchester City kararını verirken, 31 yaşındaki futbolcunun yaptığı seyahat, transfere yönelik iddiaları kuvvetlendirdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: İlkay Gündoğan’dan kafa karıştıran seyahat! City kararını verdi, olay iddia...

Manchester City ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın geleceğine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika: İlkay Gündoğan’dan kafa karıştıran seyahat! City kararını verdi, olay iddia...

Bu sezon 26'sı Premier Lig'de olmak üzere toplam 42 kez Manchester City forması giyen 31 yaşındaki orta saha, 8 gol atıp 6 da asist yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: İlkay Gündoğan’dan kafa karıştıran seyahat! City kararını verdi, olay iddia...

İngiliz ekibi, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan tecrübeli futbolcuyla her ne kadar yeni sözleşme imzalamak için görüşmeler yapılacağını söylese de İlkay Gündoğan'la yola devam etmeyi düşünmedikleri öne sürülmüştü.

Son dakika: İlkay Gündoğan’dan kafa karıştıran seyahat! City kararını verdi, olay iddia...

KAFA KARIŞTIRAN SEYAHAT

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İngiliz basını, İlkay'ın geleceğine dair dikkat çeken bir haber kaleme aldı.

Son dakika: İlkay Gündoğan’dan kafa karıştıran seyahat! City kararını verdi, olay iddia...

Daily Mail'de yer alan habere göre Manchester City, bu yaz İlkay Gündoğan'ın transfer görüşmesi yapmasına izin verecek. Düzenli olarak 11'de oynamak isteyen ancak bu garantiyi tecrübeli futbolcuya vermeyen City yönetimi, İlkay'ın ayrılmasına kolaylık sağlayacak.

SON DAKİKA