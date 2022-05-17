Giriş Tarihi: 17.05.2022 14:50
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
15:10
Son dakika: İlkay Gündoğan'dan kafa karıştıran seyahat! City kararını verdi, olay iddia...
Son dakika haberleri... Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın transferine dair hem İngiliz hem de İspanyol basınından çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan İlkay için Manchester City kararını verirken, 31 yaşındaki futbolcunun yaptığı seyahat, transfere yönelik iddiaları kuvvetlendirdi.