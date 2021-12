Son dakika: İrfan Can Kahveci kaç maç ceza alacak? Tahkim Kurulu eski üyesi Taner Ünlü açıkladı (Sabah Spor Özel)

Son dakika haberi... Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından devre arasında Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve Göztepeli Atakan Çankaya'nın kavga ettiği ortaya çıkmıştı. PFDK'ye sevk edilen iki oyuncudan Atakan 1 ila 3, İrfan Can Kahveci ise 5 ila 10 maç arası bir ceza alabilir. Herkesin merak ettiği ceza konusuyla ilgili Tahkim Kurulu eski üyesi Taner Ünlü, Sabah.com.tr'ye konuştu. Ünlü, 'İrfan Can Kahveci, PFDK'ye sevk edilmesine rağmen ceza almayabilir' iddiasını yanıtladı. İşte son dakika haberinin detayları...