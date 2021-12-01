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Haberler Galeri Son dakika: İrfan Can Kahveci kaç maç ceza alacak? Tahkim Kurulu eski üyesi Taner Ünlü açıkladı (Sabah Spor Özel)
Giriş Tarihi: 01.12.2021 15:30 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 15:30

Son dakika: İrfan Can Kahveci kaç maç ceza alacak? Tahkim Kurulu eski üyesi Taner Ünlü açıkladı (Sabah Spor Özel)

Son dakika haberi... Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından devre arasında Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve Göztepeli Atakan Çankaya'nın kavga ettiği ortaya çıkmıştı. PFDK'ye sevk edilen iki oyuncudan Atakan 1 ila 3, İrfan Can Kahveci ise 5 ila 10 maç arası bir ceza alabilir. Herkesin merak ettiği ceza konusuyla ilgili Tahkim Kurulu eski üyesi Taner Ünlü, Sabah.com.tr'ye konuştu. Ünlü, 'İrfan Can Kahveci, PFDK'ye sevk edilmesine rağmen ceza almayabilir' iddiasını yanıtladı. İşte son dakika haberinin detayları...

ERDEM KELEŞ
Son dakika: İrfan Can Kahveci kaç maç ceza alacak? Tahkim Kurulu eski üyesi Taner Ünlü açıkladı Sabah Spor Özel

Son dakika haberi... Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından devre arasında Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve Göztepeli Atakan Çankaya'nın kavga ettiği ortaya çıkmıştı. PFDK'ye sevk edilen iki oyuncudan Atakan 1 ila 3, İrfan Can Kahveci ise 5 ila 10 maç arası bir ceza alabilir. Herkesin merak ettiği ceza konusuyla ilgili Tahkim Kurulu eski üyesi Taner Ünlü, Sabah.com.tr'ye konuştu. Ünlü, 'İrfan Can Kahveci, PFDK'ye sevk edilmesine rağmen ceza almayabilir' iddiasını yanıtladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: İrfan Can Kahveci kaç maç ceza alacak? Tahkim Kurulu eski üyesi Taner Ünlü açıkladı Sabah Spor Özel

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında ortalık karışmıştı.

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Son dakika: İrfan Can Kahveci kaç maç ceza alacak? Tahkim Kurulu eski üyesi Taner Ünlü açıkladı Sabah Spor Özel

Göztepeli Atakan Çankaya ile Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci arasında tartışma yaşandığı belirtilirken iki oyuncu da PFDK'ya sevk edildi.

Son dakika: İrfan Can Kahveci kaç maç ceza alacak? Tahkim Kurulu eski üyesi Taner Ünlü açıkladı Sabah Spor Özel

ATAKAN ÇANKAYA'YA 1 İLA 3 MAÇ ARASI CEZA

Göztepeli Atakan Çankaya 36. maddeden PFDK'ya sevk edildi. Atakan Çankaya'nın 1 ila 3 maçtan men cezası alması bekleniyor.

Son dakika: İrfan Can Kahveci kaç maç ceza alacak? Tahkim Kurulu eski üyesi Taner Ünlü açıkladı Sabah Spor Özel

İRFAN CAN 5-10 MAÇ ARASI CEZA ALABİLİR

Fenerbahçeli İrfan Can ise 44. maddeden ("Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması") sevk edildi.

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