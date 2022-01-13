Son dakika Fenerbahçe haberleri… Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, uzun süren arayışların ardından takımı, sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a emanet etmeye karar verdi. Bu süreçte Joachim Löw ve Jorge Jesus gibi isimlerle görüşmelerine devam edecek olan sarı-lacivertlilerde, ikinci İsmail Kartal dönemi resmen başlamış oldu. Öte yandan transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, golcü bombasını devre arasında patlatacak. İşte son dakika haberinin detayları…