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Haberler Galeri Son dakika: İsmail Kartal sonrası golcü bombası! Son dakika golüyle Fenerbahçe’yi yıkmıştı…
Giriş Tarihi: 13.01.2022 19:15 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 19:22

Son dakika: İsmail Kartal sonrası golcü bombası! Son dakika golüyle Fenerbahçe’yi yıkmıştı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, uzun süren arayışların ardından takımı, sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a emanet etmeye karar verdi. Bu süreçte Joachim Löw ve Jorge Jesus gibi isimlerle görüşmelerine devam edecek olan sarı-lacivertlilerde, ikinci İsmail Kartal dönemi resmen başlamış oldu. Öte yandan transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, golcü bombasını devre arasında patlatacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: İsmail Kartal sonrası golcü bombası! Son dakika golüyle Fenerbahçe’yi yıkmıştı…

Son dakika haberi… İsmail Kartal, bu sezon şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan sarı-lacivertli ekipte Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından ikinci kez teknik direktörlük görevine getirildi.

Son dakika: İsmail Kartal sonrası golcü bombası! Son dakika golüyle Fenerbahçe’yi yıkmıştı…

Kartal, 2014-2015 sezonunda da Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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Son dakika: İsmail Kartal sonrası golcü bombası! Son dakika golüyle Fenerbahçe’yi yıkmıştı…

Uzun yıllar Fenerbahçe formasını giyen İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerde Joachim Löw, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılıklarını da üstlenmişti.

Son dakika: İsmail Kartal sonrası golcü bombası! Son dakika golüyle Fenerbahçe’yi yıkmıştı…

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2014-2015 sezonunu tek kupayla tamamladı.

Son dakika: İsmail Kartal sonrası golcü bombası! Son dakika golüyle Fenerbahçe’yi yıkmıştı…

Sarı-lacivertli ekip, Kartal yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 46 resmi maçta 29 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 85 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 42 gol gördü.

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