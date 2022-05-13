Giriş Tarihi: 13.05.2022 20:17
Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
20:32
Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye ilk transferini yanında getiriyor! Portekiz Ligi'ne damga vurdu...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Gelecek sezon için takımın başına Jorge Jesus'u getirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağlandı. 67 yaşındaki teknik adam, bu sezon Portekiz Ligi'nde harika bir sezon geçiren lig 5.'si Gil Vicente'nin genç yeteneğini beraberinde getiriyor. İşte transfer haberinin detayları...