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Haberler Galeri Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye ilk transferini yanında getiriyor! Portekiz Ligi'ne damga vurdu...
Giriş Tarihi: 13.05.2022 20:17 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 20:32

Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye ilk transferini yanında getiriyor! Portekiz Ligi'ne damga vurdu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Gelecek sezon için takımın başına Jorge Jesus'u getirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağlandı. 67 yaşındaki teknik adam, bu sezon Portekiz Ligi'nde harika bir sezon geçiren lig 5.'si Gil Vicente'nin genç yeteneğini beraberinde getiriyor. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe’ye ilk transferini yanında getiriyor! Portekiz Ligi’ne damga vurdu...

Son dakika haberi.. Fenerbahçe, gelecek sezonda takımı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a emanet etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Jesus ile birlikte Portekiz'den getirmek istediği genç yıldız ortaya çıktı.

Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe’ye ilk transferini yanında getiriyor! Portekiz Ligi’ne damga vurdu...

PEREIRA, KIM VE CRESPO'YU KAZANDIRMIŞTI

Fenerbahçe, sezona Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile başlamıştı. Pereira, Çin'den Kim Min-Jae'yi, ülkesinden ise Estoril forması giyen Miguel Crespo'yu transfer ettirmişti.

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Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe’ye ilk transferini yanında getiriyor! Portekiz Ligi’ne damga vurdu...

Sadece 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Portekizli oyuncu sezona damgasını vurdu, şimdiden Avrupa'dan önemli kulüplerin radarına girdi.

Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe’ye ilk transferini yanında getiriyor! Portekiz Ligi’ne damga vurdu...

Aynı şekilde Güney Koreli savunmacı da, bu sezon gösterdiği performansla Roma ve Newcastle United gibi köklü kulüpleri peşine taktı.

Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe’ye ilk transferini yanında getiriyor! Portekiz Ligi’ne damga vurdu...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz haftalarda görüşme yaptığı teknik direktör Jorge Jesus ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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