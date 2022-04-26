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Haberler Galeri Son dakika: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a hoş geldin transferi! Yıldız golcü için görüşmeler başladı...
Giriş Tarihi: 26.04.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 13:00

Son dakika: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a hoş geldin transferi! Yıldız golcü için görüşmeler başladı...

Son dakika haberleri... İsmail Kartal ile yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezona hangi hocayla devam edeceği merak edilen Ali Koç'un Jorge Jesus ile görüşmesi sonrası gözler ilk transfere çevrildi. Jorge Jesus ile anlaştığı iddiaları sonrası Fenerbahçe'ye getireceği ilk forvet de ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika: Ali Koç’tan Jorge Jesus’a hoş geldin transferi! Yıldız golcü için görüşmeler başladı...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor... İsmail Kartal ile yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Fenerbahçe'de yeni sezonda hangi hocayla devam edileceği merak ediliyor.

Son dakika: Ali Koç’tan Jorge Jesus’a hoş geldin transferi! Yıldız golcü için görüşmeler başladı...

Ali Koç'un teknik adam Jorge Jesus'la görüştükleri ve anlaşmaya vardıkları haberlerinden sonra gözler İsmail Kartal'a çevrildi. Jorge Jesus'un göreve gelmesinden sonra yönetimin yapacağı yeni transferler merak ediliyor.

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Son dakika: Ali Koç’tan Jorge Jesus’a hoş geldin transferi! Yıldız golcü için görüşmeler başladı...

Yeni sezon Jorge Jesus'la büyük ölçüde anlaşmaya vardığı iddia edilen Fenerbahçe, deneyimli hocanın transferleri için kesenin açtığı ifade edildi.

Son dakika: Ali Koç’tan Jorge Jesus’a hoş geldin transferi! Yıldız golcü için görüşmeler başladı...

Jorge Jesus için kadro derinliği yaratmak isteyen Ali Koç, rotasını İtalya'ya çevirdi. Jorge Jesus'e hoş geldin transferi yapmak isteyen Ali Koç, İtalyan golcü Belotti'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

Son dakika: Ali Koç’tan Jorge Jesus’a hoş geldin transferi! Yıldız golcü için görüşmeler başladı...

JESUS'A HOŞ GELDİN TRANSFERİ

Deneyimli golcü Andrea Belotti'nin Torino ile sözleşmesi bu sezon sonu sona eriyor. Akşam'ın haberine göre, Ali Koç'un transfer için oyuncunun menajeriyle görüşmeye başladı. Ali Koç bu transferle Jorge Jesus'a 'hoş geldin' hediyesi vermeyi amaçlıyor.

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