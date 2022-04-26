JESUS'A HOŞ GELDİN TRANSFERİ

Deneyimli golcü Andrea Belotti'nin Torino ile sözleşmesi bu sezon sonu sona eriyor. Akşam'ın haberine göre, Ali Koç'un transfer için oyuncunun menajeriyle görüşmeye başladı. Ali Koç bu transferle Jorge Jesus'a 'hoş geldin' hediyesi vermeyi amaçlıyor.