Giriş Tarihi: 26.04.2022 12:15
Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
13:00
Son dakika: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a hoş geldin transferi! Yıldız golcü için görüşmeler başladı...
Son dakika haberleri... İsmail Kartal ile yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezona hangi hocayla devam edeceği merak edilen Ali Koç'un Jorge Jesus ile görüşmesi sonrası gözler ilk transfere çevrildi. Jorge Jesus ile anlaştığı iddiaları sonrası Fenerbahçe'ye getireceği ilk forvet de ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...