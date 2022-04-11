Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Kadıköy'e scout akını! Dünya devleri Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde onları izledi
Giriş Tarihi: 11.04.2022 17:17 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 17:17

Son dakika: Kadıköy'e scout akını! Dünya devleri Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde onları izledi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ezeli rakiplerin birçok yıldızının Avrupa'nın dev takımları tarafından izlendiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SUAT UMURHAN
Son dakika: Kadıköy’e scout akını! Dünya devleri Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde onları izledi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ezeli rakiplerin birçok yıldızının Avrupa'nın dev takımları tarafından izlendiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Kadıköy’e scout akını! Dünya devleri Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde onları izledi

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Fenerbahçe- Galatasaray mücadelesi, birçok ülkede futbolseverleri ekran başına bağladı. Karşılaşma 24 ülkede canlı olarak yayınlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Kadıköy’e scout akını! Dünya devleri Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde onları izledi

MESUT ÖZİL'DEN DESTEK

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den Galatasaray karşılaşması başlamadan önce takım arkadaşlarına destek geldi.

Son dakika: Kadıköy’e scout akını! Dünya devleri Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde onları izledi

Dünyaca ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından "Başarılar takım" yazılı mesaj yayımladı.

Son dakika: Kadıköy’e scout akını! Dünya devleri Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde onları izledi

Mesut'un bu paylaşımı sarı-lacivertli futbolseverler tarafından çok sayıda beğeni aldı.

SON DAKİKA