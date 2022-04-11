Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ezeli rakiplerin birçok yıldızının Avrupa'nın dev takımları tarafından izlendiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları... Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Fenerbahçe- Galatasaray mücadelesi, birçok ülkede futbolseverleri ekran başına bağladı. Karşılaşma 24 ülkede canlı olarak yayınlandı. MESUT ÖZİL'DEN DESTEK Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den Galatasaray karşılaşması başlamadan önce takım arkadaşlarına destek geldi. Dünyaca ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından 'Başarılar takım' yazılı mesaj yayımladı. Mesut'un bu paylaşımı sarı-lacivertli futbolseverler tarafından çok sayıda beğeni aldı. KADIKÖY'E SCOUT YAĞDI! KIM, FERDİ, SZALAI, KEREM VE MARCAO... Derbi için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin scoutları İstanbul'a akın etti. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'dan çok sayıda isim İngiliz, Fransız, İspanyol ve İtalyan kulüplerinin listelerinde yer alırken maç boyunca scoutlar da bol bol not tuttu. Ev sahibi Fenerbahçe'nin Güney Koreli oyuncusu Kim için Tottenham'ın yanı sıra Leicester City ve Aston Villa da takibini sürdürürdü. Ferdi Kadıoğlu da hem İtalyan hem İngiliz takımları tarafından mercek altına alındı. Maça yedek başlayan Szalai için ise İspanyol ekibi Real Betis ile İtalyan Lazio'nun temsilcileri Ülker Stadı'ndaydı. KEREM AKTÜRKOĞLU / LILLE VE NANTES Galatasaray cephesinde ise Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan Lille ve Nantes'ın maç boyunca odaklandığı isim oldu. MARCAO - NAPOLI Kerem'in yanı sıra Marcao için İtalyan Napoli yakın takibini sürdürüp Brezilyalı oyuncuyu izlemesi için scout gönderdi.