Giriş Tarihi: 11.04.2022 17:17 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 17:17

Son dakika: Kadıköy'e scout akını! Dünya devleri Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde onları izledi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ezeli rakiplerin birçok yıldızının Avrupa'nın dev takımları tarafından izlendiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...