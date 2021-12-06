Son dakika: Liverpool’un elinden kaçırdığı 6 dünya yıldızı ortaya çıktı! Rüya gibi takım…

Son dakika haberi… Son yıllarda özellikle Alman Teknik Direktör Jurgen Klopp'un takımın başına geçmesiyle birlikte yükselişe geçen İngiliz devi Liverpool, Avrupa futbolunun en çok izlenen ve takip edilen kulüplerinden birisi haline geldi. İngiliz ekibine uzun yıllar sportif direktör olarak hizmet eden ve hali hazırda kadroda yer alan birçok yıldızın transferinde önemli rol oynayan Michael Edwards, geçtiğimiz aylarda görevine son vermişti. İngiliz basınından Mirror, Edwards'ın transfer ettiği isimlerin yanı sıra elinden kaçırdıklarını listeledi. İşte son dakika haberinin detayları…