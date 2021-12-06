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Haberler Galeri Son dakika: Liverpool’un elinden kaçırdığı 6 dünya yıldızı ortaya çıktı! Rüya gibi takım…
Giriş Tarihi: 06.12.2021 20:49 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 20:56

Son dakika: Liverpool’un elinden kaçırdığı 6 dünya yıldızı ortaya çıktı! Rüya gibi takım…

Son dakika haberi… Son yıllarda özellikle Alman Teknik Direktör Jurgen Klopp'un takımın başına geçmesiyle birlikte yükselişe geçen İngiliz devi Liverpool, Avrupa futbolunun en çok izlenen ve takip edilen kulüplerinden birisi haline geldi. İngiliz ekibine uzun yıllar sportif direktör olarak hizmet eden ve hali hazırda kadroda yer alan birçok yıldızın transferinde önemli rol oynayan Michael Edwards, geçtiğimiz aylarda görevine son vermişti. İngiliz basınından Mirror, Edwards'ın transfer ettiği isimlerin yanı sıra elinden kaçırdıklarını listeledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Liverpool’un elinden kaçırdığı 6 dünya yıldızı ortaya çıktı! Rüya gibi takım…

Son dakika… İngiltere Premier Lig'in en köklü takımları arasında yer alan Liverpool, Alman teknik adam Jurgen Klopp ile rüya gibi sezonlar geçiriyor. Son yıllarda başarıdan başarıya koşan İngiliz devi, Avrupa'nın en güçlü kadrolarından birine sahip.

Son dakika: Liverpool’un elinden kaçırdığı 6 dünya yıldızı ortaya çıktı! Rüya gibi takım…

2005'te İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinden tam 14 yıl sonra 2018-2019 sezonunda Tottenham'ı yenerek Avrupa'nın en büyüğü olan kırmızılar, Premier Lig'de de uzun yıllar süren şampiyonluk hasretine 2019-2020 sezonunda son vermişti.

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Son dakika: Liverpool’un elinden kaçırdığı 6 dünya yıldızı ortaya çıktı! Rüya gibi takım…

Bu sezon yine Premier Lig'de şampiyonluk için en iddialı takımlardan birisi olan Liverpool, Mohamed Salah'ın ulaştığı inanılmaz form seviyesiyle Şampiyonlar Ligi'nde de favoriler arasında.

Son dakika: Liverpool’un elinden kaçırdığı 6 dünya yıldızı ortaya çıktı! Rüya gibi takım…

Kulübün uzun yıllar sportif direktörlüğünü yapan Michael Edwards, kulüpten ayrılacağını açıklamış ve geçtiğimiz aylarda Liverpool'dan ayrılmıştı.

Son dakika: Liverpool’un elinden kaçırdığı 6 dünya yıldızı ortaya çıktı! Rüya gibi takım…

Edwards, Anfield'da geçirdiği süre boyunca Mohamed Salah, Alisson, Virgil van Dijk gibi birçok yıldız isme Liverpool'a transferleri için öncülük etti.

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