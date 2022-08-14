Giriş Tarihi: 14.08.2022 00:38
Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
00:48
Son dakika: Marc Bartra derken Trabzonspor'dan Nijeryalı stopere sürpriz teklif! İngiliz basını duyurdu...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 yaparak başlayan son şampiyon Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken stoper takviyesi için arayışlar sürüyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçı öncesi transferi bitirmek isteyen Bordo-mavililer, Real Betis'ten İspanyol stoper Marc Bartra için anlaşmaya vardı. Trabzonspor için İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atılırken Bordo-mavililerin Nijeryalı stoper için yaptığı teklif reddedildi.