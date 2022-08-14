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Haberler Galeri Son dakika: Marc Bartra derken Trabzonspor'dan Nijeryalı stopere sürpriz teklif! İngiliz basını duyurdu...
Giriş Tarihi: 14.08.2022 00:38 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 00:48

Son dakika: Marc Bartra derken Trabzonspor'dan Nijeryalı stopere sürpriz teklif! İngiliz basını duyurdu...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 yaparak başlayan son şampiyon Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken stoper takviyesi için arayışlar sürüyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçı öncesi transferi bitirmek isteyen Bordo-mavililer, Real Betis'ten İspanyol stoper Marc Bartra için anlaşmaya vardı. Trabzonspor için İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atılırken Bordo-mavililerin Nijeryalı stoper için yaptığı teklif reddedildi.

Son dakika: Marc Bartra derken Trabzonspor’dan Nijeryalı stopere sürpriz teklif! İngiliz basını duyurdu...

Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçı öncesi stoper transferini bitirmek isteyen Trabzonspor, Real Betis'ten 31 yaşındaki İspanyol stoper Marc Bartra için anlaşmaya vardı.

Son dakika: Marc Bartra derken Trabzonspor’dan Nijeryalı stopere sürpriz teklif! İngiliz basını duyurdu...

Ancak Trabzonspor için İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atılırken Bordo-mavililerin Nijeryalı stoper için yaptığı teklif reddedildi.

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Son dakika: Marc Bartra derken Trabzonspor’dan Nijeryalı stopere sürpriz teklif! İngiliz basını duyurdu...

WATFORD'DAN TRABZONSPOR'A RET!

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor'a William Troost-Ekong için Watford'dan olumsuz yanıt aldı.

Son dakika: Marc Bartra derken Trabzonspor’dan Nijeryalı stopere sürpriz teklif! İngiliz basını duyurdu...

Athletic'te yer alan haberde Trabzonspor, Watford'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Son dakika: Marc Bartra derken Trabzonspor’dan Nijeryalı stopere sürpriz teklif! İngiliz basını duyurdu...

Haberde, opsiyonun 1.7 milyon sterlin olduğu ifade edildi ve Watford'un bu teklifi reddetti belirtildi.

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