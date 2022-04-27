ALİ GÜLTİKEN: Bu konuda artık karar verilmiş. Ali Koç'un başkan olarak böyle bir tercihi var. Bunda ısrar etmek istiyor. İsmail hoca konusu elbette onun kafasını karıştıracaktır. Ama önümüzdeki sezon artık mutlaka bir başarı yakalamak istiyor. 'İsmail hoca ile sezona başlayıp tekrar bir risk alır mıyım?' endişesini taşıdığını görüyoruz. O yüzden Jesus'a yönelmiş olabilir. O da kendi ülkesinde başarılı bir teknik adam ama Türkiye gibi bir ülkede diğer teknik adamlar gibi onun da riskleri var. O yüzden yönetim, iki taraflı seçimde ağırlığını Jesus tarafına koymuş gibi görünüyor. Tabii futbolda yaşanmadan bir şeyleri görmek mümkün değil. O yüzden önümüzdeki sezon tüm bu sorular cevabını bulacak.



