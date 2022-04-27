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Haberler Galeri Son dakika: Olay Jorge Jesus sözleri! "Eğer Fenerbahçe'ye gelirse..."
Giriş Tarihi: 27.04.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 10:40

Son dakika: Olay Jorge Jesus sözleri! "Eğer Fenerbahçe'ye gelirse..."

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in sonuna doğru yaklaşırken, SABAH Spor'un usta yazarları Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Ali Gültiken ve Gürcan Bilgiç, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemine dair çok flaş açıklamalarda bulundu. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan usta isimler, Valerien Ismael'in sisteminden, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus görüşmesine, Galatasaray'ın seçim gündeminden, Trabzonspor'un şampiyonluğuna dair birçok konuya değindi. İşte usta yazarların gündeme oturacak o sözleri...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika: Olay Jorge Jesus sözleri! Eğer Fenerbahçe’ye gelirse...

SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan usta isimler, Valerien Ismael'in sisteminden, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus görüşmesine, Galatasaray'ın seçim gündeminden, Trabzonspor'un şampiyonluğuna dair birçok konuya değindi. İşte usta yazarların gündeme oturacak o sözleri...

Son dakika: Olay Jorge Jesus sözleri! Eğer Fenerbahçe’ye gelirse...

SORU: F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile görüştü. Zirvenin fotoğrafları ortaya çıktı. Taraftarlar heyecanlandı. 'İsmail Kartal kalsın' diyen de var, 'Portekizli hoca hemen gelsin' diyen de… Bu süreci nasıl yorumluyorsunuz? Sizce Jorge Jesus sarı-lacivertli takım için doğru isim mi?

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Son dakika: Olay Jorge Jesus sözleri! Eğer Fenerbahçe’ye gelirse...

GÜRCAN BİLGİÇ: Çalıştırdıkları takımları başkalaştırarak haklı güven kazanmış bir teknik direktör Jorge Jesus… Kazanma odaklı, disiplinli, saha kenarında agresif ve her başa geçtiği takımı şampiyonluğa oynatmış. Joachim Löw de bu yönde bir isimdi. Ali Koç geçmiş deneyimlerinden ders alarak, elinde formülü olan 'büyük hoca' peşine düştü, normaldir. İsmail Kartal, Löw ile birlikte devam edecek projenin bir parçasıydı. Çok da başarılı oldu ve yönetime de alternatif yarattı. Eğer, üst klasman bir teknik adam ile anlaşmayacaklar ise İsmail Kartal ile devam etmeleri gerekir. Burada kritik nokta, iddialı hocaların, 'iddialı' futbolcular istemesidir. FFP gündemdeyken, nasıl bir orta nokta bulacaklar, merak ediyorum.

Son dakika: Olay Jorge Jesus sözleri! Eğer Fenerbahçe’ye gelirse...

ALİ GÜLTİKEN: Bu konuda artık karar verilmiş. Ali Koç'un başkan olarak böyle bir tercihi var. Bunda ısrar etmek istiyor. İsmail hoca konusu elbette onun kafasını karıştıracaktır. Ama önümüzdeki sezon artık mutlaka bir başarı yakalamak istiyor. 'İsmail hoca ile sezona başlayıp tekrar bir risk alır mıyım?' endişesini taşıdığını görüyoruz. O yüzden Jesus'a yönelmiş olabilir. O da kendi ülkesinde başarılı bir teknik adam ama Türkiye gibi bir ülkede diğer teknik adamlar gibi onun da riskleri var. O yüzden yönetim, iki taraflı seçimde ağırlığını Jesus tarafına koymuş gibi görünüyor. Tabii futbolda yaşanmadan bir şeyleri görmek mümkün değil. O yüzden önümüzdeki sezon tüm bu sorular cevabını bulacak.

Son dakika: Olay Jorge Jesus sözleri! Eğer Fenerbahçe’ye gelirse...

LEVENT TÜZEMEN: Başkan Ali Koç, çok zor bir karar verecek. İsmail Kartal, F.Bahçe'yi lig ikinciliğine taşıdı ve yönetiği dönemde sadece bir yenilgi aldı. Yani İsmail hoca, yeni sezon için F.Bahçe'de kalmayı hak ediyor. Jorge Jesus heyecan veren bir teknik direktör. Oyunu okuması, disiplini, oyuna müdahaleleri mükemmel. Gelirse camiada ve taraftarlarda müthiş bir hava yaratır. Ancak kafamda bir soru işareti var. Bu zamana kadar Portekizli teknik adamlar Türkiye'de istenen başarıları yakalayamadı. Carvalhal Beşiktaş'ta, Pereira iki defa geldiği F.Bahçe'de mutluluk veremedi. Anadolu'da da çalışan Portekizli hocalar, başarılı olamadı. Eğer Jesus F.Bahçe'ye gelecekse, başkan Ali Koç'un Türk futbolu, F.Bahçe camiası ve özellikle Türk futbolcular hakkında ünlü Portekizli hocaya ciddi bir brifing vermesi gerekir. İsmail Kartal, nabza göre şerbet vermeyi iyi bilir. Jesus disiplininden taviz vermez. Yerli oyuncular da maalesef fazla disiplinden hoşlanmaz.

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