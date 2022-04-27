Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in sonuna doğru yaklaşırken, SABAH Spor'un usta yazarları Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Ali Gültiken ve Gürcan Bilgiç, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemine dair çok flaş açıklamalarda bulundu. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan usta isimler, Valerien Ismael'in sisteminden, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus görüşmesine, Galatasaray'ın seçim gündeminden, Trabzonspor'un şampiyonluğuna dair birçok konuya değindi. İşte usta yazarların gündeme oturacak o sözleri...