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Haberler Galeri SON DAKİKA: Olaylı derbi sonrası Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Neden aldı anlamak mümkün değil"
Giriş Tarihi: 04.03.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 07:38

SON DAKİKA: Olaylı derbi sonrası Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Neden aldı anlamak mümkün değil"

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Liderlik mücadelesi veren Galatasaray, 2. dakikada Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle zorlu derbiyi 1-0 kazanarak kritik virajı 3 puanla geçti. SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ömer Üründül ve Levent Tüzemen yaşanan pozisyonlarla ilgili çok çarpıcı sözler söyledi.

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA: Olaylı derbi sonrası Erman Toroğlu’dan flaş sözler! Neden aldı anlamak mümkün değil

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 1-0 yenen Galatasaray, bu kulvardaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı. Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı gol, maçın da skorunu belirledi.

SON DAKİKA: Olaylı derbi sonrası Erman Toroğlu’dan flaş sözler! Neden aldı anlamak mümkün değil

Tartışmalı pozisyonların ve maç sonrası yaşanan olayların ardından SABAH SPOR'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül karşılaşma hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

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SON DAKİKA: Olaylı derbi sonrası Erman Toroğlu’dan flaş sözler! Neden aldı anlamak mümkün değil

LEVENT TÜZEMEN: HESAP TUTMADI

Beşiktaş tribünleri G.Saray derbisine şampiyonluk maçına çıkar gibi organize olmuştu. Tribünlerden kötü sözler eksik olmadı, sahaya atılmayan yabancı madde kalmadı. G.Saray açısından derbi psikolojik açıdan çok değer taşıyordu. İkinci dakika Musrati'nin golü sonrası G.Saray öne geçmenin verdiği öz güvenle oyunu kontrol altına aldı. Özellikle Mertens, Barış Alper, Muslera ve Nelsson yürekten oynadılar.

SON DAKİKA: Olaylı derbi sonrası Erman Toroğlu’dan flaş sözler! Neden aldı anlamak mümkün değil

"ICARDI ETKİSİZDE AMA SAVUNMADA 2 ADAMI HAPSETTİ"

Icardi etkisizdi ama Beşiktaş savunmasında 2 adamı kendisine hapsetti. Kerem Aktürkoğlu çok çalıştı ama çok top kaybı da yaptı. Beşiktaş, Rashica ile G.Saray kalesini tehdit etti. Muslera çok başarılıydı. Özellikle Ghezzal'ın gollük bir şutunu mükemmel kurtardı. Beşiktaş'ın kalitesi kısıtlıydı ama G.Saraylı oyuncular o kadar yorgundular ki ikili mücadelelerde çok kolay top kaybettiler.

SON DAKİKA: Olaylı derbi sonrası Erman Toroğlu’dan flaş sözler! Neden aldı anlamak mümkün değil

"KÖHN'E AYRI BİR KÖŞE AÇIYORUM..."

36 yaşındaki Mertens sahanın her yerine bastı, inanılmaz mücadele etti. G.Saray'ı ayakta tuttu. Köhn'e ayrı bir köşe açıyorum… Rashica'ya karşı oynadı, ikili mücadeleler de çok başarılıydı, hücuma az ama etkili çıktı. Maalesef arkadaşları yeterince çoğalamadı. F.Bahçe, Beşiktaş'a karşı G.Saray'ın kaybetmesini hesap ediyordu ama olmadı. Okan Buruk ve öğrencileri akıllı, sakin ve dikkatli oynayarak derbiyi kazandı ve şampiyonluk yarışında psikolojisini fazlasıyla güçlendirdi.

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