"ICARDI ETKİSİZDE AMA SAVUNMADA 2 ADAMI HAPSETTİ"

Icardi etkisizdi ama Beşiktaş savunmasında 2 adamı kendisine hapsetti. Kerem Aktürkoğlu çok çalıştı ama çok top kaybı da yaptı. Beşiktaş, Rashica ile G.Saray kalesini tehdit etti. Muslera çok başarılıydı. Özellikle Ghezzal'ın gollük bir şutunu mükemmel kurtardı. Beşiktaş'ın kalitesi kısıtlıydı ama G.Saraylı oyuncular o kadar yorgundular ki ikili mücadelelerde çok kolay top kaybettiler.