Giriş Tarihi: 04.03.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
07:38
SON DAKİKA: Olaylı derbi sonrası Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Neden aldı anlamak mümkün değil"
SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Liderlik mücadelesi veren Galatasaray, 2. dakikada Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle zorlu derbiyi 1-0 kazanarak kritik virajı 3 puanla geçti. SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ömer Üründül ve Levent Tüzemen yaşanan pozisyonlarla ilgili çok çarpıcı sözler söyledi.