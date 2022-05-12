Giriş Tarihi: 12.05.2022 20:08 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 20:10

Son dakika: Ozan Tufan’ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’den yılın takası geliyor…

Son dakika transfer haberleri… Süper Lig'de bu sezon ligi en iyi yerde bitirmek için büyük çaba gösteren Fenerbahçe, sezon başında oluşan beklentinin altında kaldı. Vitor Pereira yönetiminde hayal kırıklığı yaratan sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal, takımı toparladı ve ikincilik yarışına soktu. İkincilik yarışında büyük avantajı bulunan Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan hakkında bomba bir iddia geldi. Fenerbahçe'den ses getirecek bir transferle yılın takasını gerçekleştireceği ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları…