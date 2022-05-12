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Haberler Galeri Son dakika: Ozan Tufan’ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’den yılın takası geliyor…
Giriş Tarihi: 12.05.2022 20:08 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 20:10

Son dakika: Ozan Tufan’ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’den yılın takası geliyor…

Son dakika transfer haberleri… Süper Lig'de bu sezon ligi en iyi yerde bitirmek için büyük çaba gösteren Fenerbahçe, sezon başında oluşan beklentinin altında kaldı. Vitor Pereira yönetiminde hayal kırıklığı yaratan sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal, takımı toparladı ve ikincilik yarışına soktu. İkincilik yarışında büyük avantajı bulunan Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan hakkında bomba bir iddia geldi. Fenerbahçe'den ses getirecek bir transferle yılın takasını gerçekleştireceği ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Ozan Tufan’ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’den yılın takası geliyor…

Son dakika haberleri… Futbolda bu sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının ikinci döneminde de beklediğini alamadı.

Son dakika: Ozan Tufan’ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’den yılın takası geliyor…

Ligin ilk haftalarında başarılı bir performans sergileyen Pereira, kısa süre içerisinde düşüşe geçti ve kötü sonuçlar üst üste geldi.

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Son dakika: Ozan Tufan’ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’den yılın takası geliyor…

Pereira ile yaşanan düşüşün ardından deneyimli teknik direktörün görevine son verildi ve yerine İsmail Kartal getirildi.

Son dakika: Ozan Tufan’ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’den yılın takası geliyor…

İsmail Kartal'ın geçici olarak göreve başlamasıyla birlikte toparlanma sürecine giren Fenerbahçe, kısa sürede yeniden üst sıralara tırmandı.

Son dakika: Ozan Tufan’ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’den yılın takası geliyor…

Yakalanan yenilmezlik serisiyle taraftarın da gönlünü fetheden İsmail Kartal, yönetimle birlikte flaş bir karara imza attı.

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