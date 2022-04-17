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Haberler Galeri Son dakika: Ronaldo hat-trick yaptı kasasını doldurdu! Sözleşmesindeki ikramiye detayı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 17.04.2022 17:09 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 17:14

Son dakika: Ronaldo hat-trick yaptı kasasını doldurdu! Sözleşmesindeki ikramiye detayı ortaya çıktı

Son dakika haberi... Premier Lig'de dün oynanan Manchester United-Norwich maçına Cristiano Ronaldo damga vurdu. Portekizli yıldız attığı 3 golle takımının 3-2 galip gelmesini sağladı. Maçın ardından Ronaldo'nun sözleşmesindeki bir detay da ortaya çıktı. Ronaldo ayrıca kariyerinin 60. hat-trick'ini yaparak müthiş bir başarıya imza attı. İşte Ronaldo'nun sözleşmesindeki gol detayı ve kazandığı ikramiye...

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Son dakika: Ronaldo hat-trick yaptı kasasını doldurdu! Sözleşmesindeki ikramiye detayı ortaya çıktı

Premier Lig'e Manchester United ile birlikte geri dönen dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, dün oynanan lig maçında müthiş bir performans ortaya koydu.

Son dakika: Ronaldo hat-trick yaptı kasasını doldurdu! Sözleşmesindeki ikramiye detayı ortaya çıktı

Portekizli yıldız ligin son sırasında bulunan Norwich City karşısında hat-trick yaparak takımına çok kritik bir 3 puanı getirdi.

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Son dakika: Ronaldo hat-trick yaptı kasasını doldurdu! Sözleşmesindeki ikramiye detayı ortaya çıktı

RONALDO FRİKİKTEN MÜTHİŞ BİR GOL ATTI

Ronaldo'nun 2 golüyle 2-0 öne geçen Manchester United, üst üste 2 gol yedi skor 2-2'ye geldi. Ardından Ronaldo, kullandığı frikikten harika bir gol atarak maçın skorunu belirledi ve Kırmızı Şeytanlar 3-2 kazandı.

Son dakika: Ronaldo hat-trick yaptı kasasını doldurdu! Sözleşmesindeki ikramiye detayı ortaya çıktı

KARİYERİNDEKİ 60. HAT-TRICK!

Manchester United'da karşılaşmada attığı 3 golle galibiyette başrol oynayan Cristiano Ronaldo, yaptığı hat-trick'le kariyerinin 60. üçlemesini yaptı.

Son dakika: Ronaldo hat-trick yaptı kasasını doldurdu! Sözleşmesindeki ikramiye detayı ortaya çıktı

37 yaşındaki yıldız futbolcu, kulüp kariyerinde 50 kez hat-trick yaparken Portekiz Milli Takımı'nda ise 10 defa hat-trick yaptı.

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