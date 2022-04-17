Giriş Tarihi: 17.04.2022 17:09
Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
17:14
Son dakika: Ronaldo hat-trick yaptı kasasını doldurdu! Sözleşmesindeki ikramiye detayı ortaya çıktı
Son dakika haberi... Premier Lig'de dün oynanan Manchester United-Norwich maçına Cristiano Ronaldo damga vurdu. Portekizli yıldız attığı 3 golle takımının 3-2 galip gelmesini sağladı. Maçın ardından Ronaldo'nun sözleşmesindeki bir detay da ortaya çıktı. Ronaldo ayrıca kariyerinin 60. hat-trick'ini yaparak müthiş bir başarıya imza attı. İşte Ronaldo'nun sözleşmesindeki gol detayı ve kazandığı ikramiye...