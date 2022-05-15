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Haberler Galeri Son dakika: SABAH Trabzonspor'un şampiyon başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun evinde! Eşi Beyza Ağaoğlu şampiyonluk sürecini anlattı: Gittiğimiz son maç...
Giriş Tarihi: 15.05.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 10:14

Son dakika: SABAH Trabzonspor'un şampiyon başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun evinde! Eşi Beyza Ağaoğlu şampiyonluk sürecini anlattı: Gittiğimiz son maç...

Son dakika haberler: Bugünlerde herkes şampiyon Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun peşinde... Biz ise Ağaoğlu'nun ebru ve minyatür sanatçısı eşi Beyza Hanım ve akademisyen kızı Aslıhan Hanım'la bir araya gelip hem anne-kız kendi yardım projelerini hem de Trabzonspor'u konuştuk. İşte şampiyonluk kutlamarıyla dünyanın konuştuğu Trabzonspor camiasının şampiyon başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun bu sürecini başından sonuna en yakından bilen ismin anlattıkları...

GÖKSAN GÖKTAŞ
Son dakika: SABAH Trabzonspor’un şampiyon başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun evinde! Eşi Beyza Ağaoğlu şampiyonluk sürecini anlattı: Gittiğimiz son maç...

Son dakika haberler: Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında şampiyonluk kutlamaları yapan Trabzonspor'da herkesin peşinde olduğu isim yıllar sonra futbol şehri Trabzon'a kupayı getiren Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndayken ailesi evlerinin kapısını Pazar SABAH ekibine açtı. Eşi sanatçı Beyza Ağaoğlu ve kızları Aslıhan hanım çok önemli ayrıntıları SABAH okurlarıyla paylaştı. İşte Trabzonspor'un şampiyonluk süreci ve bu yolda Ahmet Ağaoğlu'nun yaşadıkları...

Son dakika: SABAH Trabzonspor’un şampiyon başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun evinde! Eşi Beyza Ağaoğlu şampiyonluk sürecini anlattı: Gittiğimiz son maç...

EVLERİNİN ÜZERİNİ KAPLAYAN TRABZONSPOR BAYRAĞI

İstanbul'da güzel, büyük bahçeli bir villa... Üzerini neredeyse villanın boyu kadar bir Trabzonspor bayrağı kaplamış. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve ailesinin evi burası... Ahmet Bey İstanbul dışında. Zaten bugünlerde şampiyonluk vesilesiyle bütün gazeteciler kendisinin peşinde. Biz ise vaktiyle kendisiyle, ikinci kişisel sergisi vesilesiyle tanıştığımız ebru ve minyatür sanatçısı Beyza Ağaoğlu'nun misafiriyiz. Londra'da yaşayan büyük kızı Aslıhan Hanım da evde. Bugünlerde Beyza Hanım'ın da, Aslıhan Hanım'ın da heyecanı büyük.

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Son dakika: SABAH Trabzonspor’un şampiyon başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun evinde! Eşi Beyza Ağaoğlu şampiyonluk sürecini anlattı: Gittiğimiz son maç...

Hem hep birlikte çilesini çektikleri, emek verdikleri Trabzonspor şampiyonluğunun heyecanı bu, hem de birlikte kurdukları Yeşil Kitaplık Derneği'nin. Aslıhan Ağaoğlu'nun başkanı olduğu, Beyza Hanım'ın başkan yardımcısı olduğu derneği 2019'da kurmuşlar. Ama pandemi nedeniyle bu sene itibariyle harekete sağlam bir şekilde geçebilmişler.

Son dakika: SABAH Trabzonspor’un şampiyon başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun evinde! Eşi Beyza Ağaoğlu şampiyonluk sürecini anlattı: Gittiğimiz son maç...

Türkiye'nin pek çok ilindeki köy okullarına, özellikle imkanları kısıtlı olan ortaokul ve liselere dünya ve Türk edebiyatı klasiklerini gönderiyorlar. Kendi imkanları ve kısıtlı bağışlarla gerçekleştiriyorlar faaliyetlerini.

Son dakika: SABAH Trabzonspor’un şampiyon başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun evinde! Eşi Beyza Ağaoğlu şampiyonluk sürecini anlattı: Gittiğimiz son maç...

BABAM ÇOK İYİ RUSÇA BİLİR

Aslıhan Hanım Lonra'da yaşıyor. Eşi Hollandalı. Ali adında 5 yaşında bir çocukları var. Edebiyat üzerine yapmış doktorasını. "Türkiye'de hukuk okudum. Ama bir yandan da üç yıl boyunca Boğaziçi Üniversitesi'nde yazar Murat Gülsoy'un edebiyat atölyelerine devam ettim. Zaten kitap aşkım çocukluktan" diyor ve ekliyor:

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