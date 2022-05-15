Giriş Tarihi: 15.05.2022 10:12
Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
10:14
Son dakika: SABAH Trabzonspor'un şampiyon başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun evinde! Eşi Beyza Ağaoğlu şampiyonluk sürecini anlattı: Gittiğimiz son maç...
Son dakika haberler: Bugünlerde herkes şampiyon Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun peşinde... Biz ise Ağaoğlu'nun ebru ve minyatür sanatçısı eşi Beyza Hanım ve akademisyen kızı Aslıhan Hanım'la bir araya gelip hem anne-kız kendi yardım projelerini hem de Trabzonspor'u konuştuk. İşte şampiyonluk kutlamarıyla dünyanın konuştuğu Trabzonspor camiasının şampiyon başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun bu sürecini başından sonuna en yakından bilen ismin anlattıkları...