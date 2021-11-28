Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Selçuk İnan'dan penaltı ve hakem isyanı! "VAR bugün yoktu herhalde..."
Giriş Tarihi: 28.11.2021 22:00 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 22:01

Son dakika: Selçuk İnan'dan penaltı ve hakem isyanı! "VAR bugün yoktu herhalde..."

Son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasında Avrupa'da Marsilya galibiyetinden dönen Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar 90 dakika gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, Emre Kılınç'ın penaltı pozisyonuna isyan etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Selçuk İnan’dan penaltı ve hakem isyanı! VAR bugün yoktu herhalde...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Hafta içi Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek lige dönen sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor karşısında etkisiz kaldı ve sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı.

Son dakika: Selçuk İnan’dan penaltı ve hakem isyanı! VAR bugün yoktu herhalde...

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında etkisiz bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle birlikte Malatyaspor kalesinde pozisyonlara girmeye başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Selçuk İnan’dan penaltı ve hakem isyanı! VAR bugün yoktu herhalde...

Cicaldau, Halil Dervişoğlu ve Diagne ile pozisyonlardan yararlanamayan Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3. puan kaybını yaşadı.

Son dakika: Selçuk İnan’dan penaltı ve hakem isyanı! VAR bugün yoktu herhalde...

Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iki farklı takım gibi gözüken sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim de, cezası nedeniyle yedek kulübesinde bulunamadı.

Son dakika: Selçuk İnan’dan penaltı ve hakem isyanı! VAR bugün yoktu herhalde...

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray'ın Emre Kılınç ile penaltı beklediği bir pozisyonda maçın hakemi Atilla Karaoğlan, devam kararı vermişti.

SON DAKİKA