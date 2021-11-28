Giriş Tarihi: 28.11.2021 22:00Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 22:01
Son dakika: Selçuk İnan'dan penaltı ve hakem isyanı! "VAR bugün yoktu herhalde..."
Son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasında Avrupa'da Marsilya galibiyetinden dönen Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar 90 dakika gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, Emre Kılınç'ın penaltı pozisyonuna isyan etti. İşte son dakika haberinin detayları...