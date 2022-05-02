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Haberler Galeri Son dakika: Sivasspor yenilgisi sonrası Galatasaray için olay sözler! "Yönetim neyse takım da o!"
Giriş Tarihi: 02.05.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 09:30

Son dakika: Sivasspor yenilgisi sonrası Galatasaray için olay sözler! "Yönetim neyse takım da o!"

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 35. haftasının kapanış maçında Galatasaray evinde Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu ve galibiyet serisi sona erdi. Maçın ardından teknik direktör Domenec Torrent'in tercihleri ve Galatasaraylı oyuncuların performansı çok sert sözlerle eleştirildi. Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'ın 35. hafta sonunda sadece 47 puan topladı ve zirveden 30 puan uzak kaldı. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen ve Ömer Üründül dünkü oyunla ilgili çok sert sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Sivasspor yenilgisi sonrası Galatasaray için olay sözler! Yönetim neyse takım da o!

Ligin 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor'u konuk etti. Maçta Gomis'le 1-0 öne geçen Galatasaray, 44. dakikada Yatabare'nin golüne engel olamadı ilk yarı 1-1 sona erdi. Tempolu oynanan maçta ikinci yarıda Sivasspor 49. Ulvestad ile 2-1 öne geçerken, 58. dakika penaltıdan Gomis'le skoru 2-2'ye getirid.

Baskısını artıran Sivasspor, Ahmet Oğuz uzaklardan attığı müthiş golle Galatasaray 3-2 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Son dakika: Sivasspor yenilgisi sonrası Galatasaray için olay sözler! Yönetim neyse takım da o!

Maçın ardından Galatasaraylı oyunculara ve teknik direktör Domenec Torrent'e yönelik çok sert eleştiriler yapıldı. Özellikle de Torrent'in maç sonu açıklamaları tepkilere neden oldu. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen ve Ömer Üründül, dünkü maçla ilgili Galatasaray için çok sert sözler kaleme aldı. İşte o sözler...

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Son dakika: Sivasspor yenilgisi sonrası Galatasaray için olay sözler! Yönetim neyse takım da o!

ÖMER ÜRÜNDÜL: TORRENT'İN EN BÜYÜK YANLIŞI!

Sezon sonu gelmiş, iki takımın da bir hedefi yok ama beklenmedik bir şekilde gollü ve seyir zevki yüksek bir maç. Sivasspor'un oturmuş bir saha içi düzeni var.

Son dakika: Sivasspor yenilgisi sonrası Galatasaray için olay sözler! Yönetim neyse takım da o!

Ziraat Türkiye Kupası'nda da final kovaladıklarından fizik olarak hazırlar. Bu tabloda Galatasaray'ın oyunu domine etmesi mümkün değildi, öyle de oldu.

Son dakika: Sivasspor yenilgisi sonrası Galatasaray için olay sözler! Yönetim neyse takım da o!

İlk devre Sivasspor'un kontrolündeydi ancak Galatasaray, organize bir atakla güzel bir gol attı. Az kalsın zamanlamayı ayarlasa Babel ile iki farkı da bulacaktı. Bu da futbolun ilginçliğinden kaynaklanıyor.

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