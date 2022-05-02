Giriş Tarihi: 02.05.2022 09:22
Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
09:30
Son dakika: Sivasspor yenilgisi sonrası Galatasaray için olay sözler! "Yönetim neyse takım da o!"
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 35. haftasının kapanış maçında Galatasaray evinde Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu ve galibiyet serisi sona erdi. Maçın ardından teknik direktör Domenec Torrent'in tercihleri ve Galatasaraylı oyuncuların performansı çok sert sözlerle eleştirildi. Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'ın 35. hafta sonunda sadece 47 puan topladı ve zirveden 30 puan uzak kaldı. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen ve Ömer Üründül dünkü oyunla ilgili çok sert sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...