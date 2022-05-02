Maçın ardından Galatasaraylı oyunculara ve teknik direktör Domenec Torrent'e yönelik çok sert eleştiriler yapıldı. Özellikle de Torrent'in maç sonu açıklamaları tepkilere neden oldu. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen ve Ömer Üründül, dünkü maçla ilgili Galatasaray için çok sert sözler kaleme aldı. İşte o sözler...