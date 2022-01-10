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Haberler Galeri Son dakika: Slaven Bilic aylar sonra itiraf etti! Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor...
Giriş Tarihi: 10.01.2022 19:07 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 19:12

Son dakika: Slaven Bilic aylar sonra itiraf etti! Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi... Süper Lig'de bu sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, Portekizli teknik adamla 17 hafta geçirdi. 17. hafta oynanan Beşiktaş derbisinde alınan 2-2'lik beraberliğin ardından Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Bunun üzerine Fenerbahçe'de yeni teknik adam henüz belirlenmedi. Taraftarın da büyük merakla beklediği yeni hoca hakkında en güçlü adaylar Joachim Löw ve Slaven Bilic oldu. Hırvat teknik adam Bilic, Fenerbahçe hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Slaven Bilic aylar sonra itiraf etti! Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oluyor...

Son dakika… Fenerbahçe ile ikinci dönemini geçiren Portekizli teknik adam Vitor Pereira, sarı-lacivertli takımdaki ikinci döneminde 17 hafta görev yaptı.

Son dakika: Slaven Bilic aylar sonra itiraf etti! Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oluyor...

Sezona "Yarım kalan hikayeyi" tamamlamak adına gelen Pereira için işler beklenildiği gibi gitmedi.

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Son dakika: Slaven Bilic aylar sonra itiraf etti! Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oluyor...

Sarı-lacivertli ekip sezona iyi başlasa da Trabzonspor derbisinde alınan mağlubiyetle birlikte düşüş engellenemedi.

Son dakika: Slaven Bilic aylar sonra itiraf etti! Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oluyor...

Avrupa'da Konferans Ligi'ne düşen ve Süper Lig'de liderden oldukça uzak kalan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ardından yeni hoca belli olmadı.

Son dakika: Slaven Bilic aylar sonra itiraf etti! Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oluyor...

Ligin ikinci devresine Adana Demirspor maçıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de yeni hocanın belirsizliği taraftarı da düşündürüyor.

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