Son dakika: Slaven Bilic aylar sonra itiraf etti! Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oluyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi... Süper Lig'de bu sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, Portekizli teknik adamla 17 hafta geçirdi. 17. hafta oynanan Beşiktaş derbisinde alınan 2-2'lik beraberliğin ardından Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Bunun üzerine Fenerbahçe'de yeni teknik adam henüz belirlenmedi. Taraftarın da büyük merakla beklediği yeni hoca hakkında en güçlü adaylar Joachim Löw ve Slaven Bilic oldu. Hırvat teknik adam Bilic, Fenerbahçe hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…