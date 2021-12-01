"G.SARAY'DA ŞAMPİYONLUK KELİMESİNİ TELAFFUZ EDEN YOK"

G.Saray bir proje diye yola çıktı. Bu sezon camiasında şampiyonluk kelimesini yüksek sesle telaffuz eden yok. Garip ama üzerlerinde böyle bir baskı da yok. Avrupa'da alınan sonuçlar hayal kurdurmaya devam ediyor. Ama ligdeki durum net bir başarısızlıktır. Daha dün kurulmuş takımın futbolcularına sürekli 'x-y-z'den teklif var' manşetleri atılması o 3 yıl vadeli planlarına gölge düşürür.