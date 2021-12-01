SORU: Fatih Terim, Vitor Pereira ve Sergen Yalçın'ın Süper Lig'de bu kadar başarısız iken takımlarının başında kalmaları normal mi? 3 teknik adam için neler söylersiniz?
BÜLENT TİMURLENK: Avrupa'da final mı oynayacaktık!' dediğinde hesap vermeliydi Pereira. Kritik Alanya maçında Valencia'yı, Kayseri maçında Sosa'yı neden oynatmadığını, derbide neden 3'lüye döndüğünü, önceki gün İrfan Can'ı neden oyundan aldığını hiçbir F.Bahçe taraftarı anlamadı. Pereira'nın bunu en azından başkan Ali Koç'a anlatması lazım.