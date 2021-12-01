Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Süper Lig şampiyonluğu için çarpıcı sözler: "Terim ve Sergen toparlar ama Pereira..."
Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:09

Son dakika: Süper Lig şampiyonluğu için çarpıcı sözler: "Terim ve Sergen toparlar ama Pereira..."

Süper Lig'de 14. hafta sona erdi. Lider Trabzonspor zirvede bu hafta kazanan tek takım oldu. Beşiktaş, Konyaspor ve Hatayspor mağlup olurken, Fenerbahçe ve Galatasaray ise berabere kaldı. Trabzonspor bu sonuçların ardından en yakın takipçisi ile puan farkını 10'a çıkardı. Maçların ardından Sabah Spor yazarları, lider Trabzonspor'un kazandığı, arkasındaki 9 takımın ise hepsinin puan kaybettiği bol sürprizli haftayı değerlendirdi. Yazarlar, Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Vitor Pereira hakkında çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı.

Son dakika: Süper Lig şampiyonluğu için çarpıcı sözler: Terim ve Sergen toparlar ama Pereira...

Sabah Spor yazarları, lider Trabzonspor'un kazandığı, arkasındaki 9 takımın ise hepsinin puan kaybettiği bol sürprizli haftayı değerlendirdi. Murat Özbostan'ın sorularını cevaplayan usta yazarlar, Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Vitor Pereira hakkında çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin şansının zor olduğunu ifade eden Ali Gültiken, sarı-lacivertli takım için "İnanmadıkları bir teknik adamla devam etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Süper Lig şampiyonluğu için çarpıcı sözler: Terim ve Sergen toparlar ama Pereira...

SORU: Fatih Terim, Vitor Pereira ve Sergen Yalçın'ın Süper Lig'de bu kadar başarısız iken takımlarının başında kalmaları normal mi? 3 teknik adam için neler söylersiniz?

BÜLENT TİMURLENK: Avrupa'da final mı oynayacaktık!' dediğinde hesap vermeliydi Pereira. Kritik Alanya maçında Valencia'yı, Kayseri maçında Sosa'yı neden oynatmadığını, derbide neden 3'lüye döndüğünü, önceki gün İrfan Can'ı neden oyundan aldığını hiçbir F.Bahçe taraftarı anlamadı. Pereira'nın bunu en azından başkan Ali Koç'a anlatması lazım.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Süper Lig şampiyonluğu için çarpıcı sözler: Terim ve Sergen toparlar ama Pereira...

Beşiktaş'taki kötü gidiş için 'Çaresi nedir bilmiyoruz' cümlesini kuracak en son insan Sergen Yalçın olmalıydı. Bu yönüyle şaşırttı. G.Saray ve F.Bahçe'de kadro istikrarı yok ama Sergen Yalçın'da da bazı mevkilerde isim ısrarı var. Alex, Atiba, Welinton.. bu isimlerin 11'de artık yeri olmaması gerekiyor. Derbi öncesi Kasımpaşa ve Kayseri maçlarını kazanması gerekiyor. Kazanamazsa ayrılık kararını kendi verir.

Son dakika: Süper Lig şampiyonluğu için çarpıcı sözler: Terim ve Sergen toparlar ama Pereira...

"G.SARAY'DA ŞAMPİYONLUK KELİMESİNİ TELAFFUZ EDEN YOK"

G.Saray bir proje diye yola çıktı. Bu sezon camiasında şampiyonluk kelimesini yüksek sesle telaffuz eden yok. Garip ama üzerlerinde böyle bir baskı da yok. Avrupa'da alınan sonuçlar hayal kurdurmaya devam ediyor. Ama ligdeki durum net bir başarısızlıktır. Daha dün kurulmuş takımın futbolcularına sürekli 'x-y-z'den teklif var' manşetleri atılması o 3 yıl vadeli planlarına gölge düşürür.

Son dakika: Süper Lig şampiyonluğu için çarpıcı sözler: Terim ve Sergen toparlar ama Pereira...

"TERİM'İN GEREKSİZ ROTASYONLARI ZARAR VERİYOR"

LEVENT TÜZEMEN: Pereira dışında Terim ve Yalçın'ın başarısız olmalarına rağmen kredileri var. Yalçın, iki kupalı takımın hocası. Terim ise Avrupa'da yenilgisiz lider olarak gidiyor. G.Saray'ın genç kadrosu Avrupa'daki istikrarını maalesef lige taşıyamıyor. Fatih Terim'in gereksiz yere yaptığı rotasyonlar G.Saray'ın oyun ve kadro istikrarına zarar veriyor.

SON DAKİKA