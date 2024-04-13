Son dakika: TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için olay sözler: "Böyle Federasyonu nereden bulacaksınız!"

"BİR NEBZECİK ATEŞİ DÜŞÜRÜR"

Ardından her maçtan sonra bilhassa zirve mücadelesi yapan iki büyük takımın yöneticilerinin karşılıklı söz düelloları ile medya, teknik direktör, futbolcu ve taraftar baskısıyla özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarına zihinsel olarak sağlıklı çıkamayan hakemler, fahiş hatalar yaptılar. Bu hatalara VAR da aynı şekilde iştirak etti. Bunun için en azından maçlara yabancı VAR getirilmesi, bir nebzecik (!) de olsa ateşi düşürür.

