Giriş Tarihi: 13.04.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
09:42
Son dakika: TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için olay sözler: "Böyle Federasyonu nereden bulacaksınız!"
Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de sezon sonuna kadar kritik maçlarda yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlendirileceğini açıkladı. Alınan bu radikal kararın ardından tartışmalar yeni bir boyuta taşındı. Yabancı VAR hakemi Türkiye'de nasıl olacak? SABAH Spor'un usta isimleri Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Murat Özbostan ve Gürcan, Bilgiç alınan karar hakkında çarpıcı yorumlar yaptı.