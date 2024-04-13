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Haberler Galeri Son dakika: TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için olay sözler: "Böyle Federasyonu nereden bulacaksınız!"
Giriş Tarihi: 13.04.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 09:42

Son dakika: TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için olay sözler: "Böyle Federasyonu nereden bulacaksınız!"

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de sezon sonuna kadar kritik maçlarda yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlendirileceğini açıkladı. Alınan bu radikal kararın ardından tartışmalar yeni bir boyuta taşındı. Yabancı VAR hakemi Türkiye'de nasıl olacak? SABAH Spor'un usta isimleri Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Murat Özbostan ve Gürcan, Bilgiç alınan karar hakkında çarpıcı yorumlar yaptı.

SPOR SERVİSİ
Son dakika: TFF’nin yabancı VAR hakemi kararı için olay sözler: Böyle Federasyonu nereden bulacaksınız!

TFF, Süper Lig'de sezon sonuna kadar kritik maçlarda yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlendirileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz'den yaptığı VAR talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Son dakika: TFF’nin yabancı VAR hakemi kararı için olay sözler: Böyle Federasyonu nereden bulacaksınız!

Türk futbolu adına alınan bu radikal karar, hakem tartışmalarına ayrı bir boyut kazandırdı. Yabancı VAR hakemi Türkiye'de nasıl olacak? SABAH Spor'un usta isimleri Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Murat Özbostan ve Gürcan, Bilgiç alınan karar hakkında çarpıcı yorumlar yaptı.

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Son dakika: TFF’nin yabancı VAR hakemi kararı için olay sözler: Böyle Federasyonu nereden bulacaksınız!

ÖMER ÜRÜNDÜL: "HAKEMİN ÜSTÜNDEKİ BASKI AZALACAKTIR"

Ankaragücü karşılaşmasında Halil Umut Meler'in yaşadığı talihsiz olaydan sonra TRT'deki ilk programımda, "En çok karşı olduğum şey yabancı hakemdi. Ama bugünden itibaren TFF'nin mutlaka yabancı hakem getirmesi gerekiyor" dedim. Bunun nedeni olarak da futbol iklimimizin gittikçe çok kötü bir duruma sürüklendiğini ve daha da vahim olaylarla karşılaşacağımızı öngördüğümü açıklamıştım.

Son dakika: TFF’nin yabancı VAR hakemi kararı için olay sözler: Böyle Federasyonu nereden bulacaksınız!

"BİR NEBZECİK ATEŞİ DÜŞÜRÜR"

Ardından her maçtan sonra bilhassa zirve mücadelesi yapan iki büyük takımın yöneticilerinin karşılıklı söz düelloları ile medya, teknik direktör, futbolcu ve taraftar baskısıyla özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarına zihinsel olarak sağlıklı çıkamayan hakemler, fahiş hatalar yaptılar. Bu hatalara VAR da aynı şekilde iştirak etti. Bunun için en azından maçlara yabancı VAR getirilmesi, bir nebzecik (!) de olsa ateşi düşürür.

Son dakika: TFF’nin yabancı VAR hakemi kararı için olay sözler: Böyle Federasyonu nereden bulacaksınız!

LEVENT TÜZEMEN: "DİKKAT ÇEKEN İKİ ÖNEMLİ NOKTA VAR"

Sezon başında sahada maç yönetmesi yasaklanan hakemlerin VAR'da görev yapmasının bir hata olduğunu söylemiştim. VAR, maalesef beni yanıltmadı, sonuca tesir edecek büyük ve skandal hatalara imza attı. Galatasaray- Antalyaspor ve Fenerbahçe- Kasımpaşa maçlarının VAR konuşmalarının açıklanması sözün bittiği yer oldu.

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