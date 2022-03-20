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Giriş Tarihi: 20.03.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 12:07

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdülkadir Ömür bombası patlıyor! Teklifi böyle duyurdular

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de lider bir şekilde şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Teknik direktör Abdullah Avcı ile mükemmel bir çıkış yakalayan yıldız oyuncu Abdülkadir Ömür transferin gözdesi konumunda. Milli oyuncu Cengiz Ünder'in formasını giydiği ve Bartuğ Elmaz'ın da formasını giyeceği Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, bu kez de Abdülkadir Ömür için devreye girdi. Fransız basını transferin detaylarını aktarırken, Marsilya'nın teklif edeceği rakamı da duyurdu. İşte tüm detaylar ve o rakam... (Sabah.com.tr / DIŞ HABERLER)

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdülkadir Ömür bombası patlıyor! Teklifi böyle duyurdular

Spor Toto Süper Lig'de lider bir şekilde şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdülkadir Ömür bombası patlıyor! Teklifi böyle duyurdular

Teknik direktör Abdullah Avcı ile mükemmel bir çıkış yakalayan yıldız oyuncu Abdülkadir Ömür transferin gözdesi konumunda.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdülkadir Ömür bombası patlıyor! Teklifi böyle duyurdular

Avrupa'nın birçok takımı tarafından takip edilen Abdülkadir, bu kez de Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın gündemine geldi.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdülkadir Ömür bombası patlıyor! Teklifi böyle duyurdular

Fransız basınının haberine göre; Cengiz Ünder'in formasını giydiği ve Bartuğ Elmaz'ın da formasını giyeceği Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, bu kez de Abdülkadir Ömür için devreye girdi.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdülkadir Ömür bombası patlıyor! Teklifi böyle duyurdular

TEKLİFİ DUYURDULAR

Haberin detayında, Marsilya'nın Abdülkdair Ömür transferi için Trabzonspor'a 12 milyon Euro önereceği ifade edildi.

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