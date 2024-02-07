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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberi: Meunier sonrası 2 bomba daha! Teklifi kabul etti...
Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 11:04

Son dakika Trabzonspor haberi: Meunier sonrası 2 bomba daha! Teklifi kabul etti...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Eksik bölgelere transfer yapmak isteyen bordo mavililer, çalışmalarını sürdürüyor. Borussia Dortmund'dan Thomas Meunier'i transfer eden Fırtına, 2 bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Trabzonspor, yıldız oyuncuların transferinde sona yaklaştı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

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Son dakika Trabzonspor haberi: Meunier sonrası 2 bomba daha! Teklifi kabul etti...

Trendyol Süper Lig'de kötü çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Trabzonspor haberi: Meunier sonrası 2 bomba daha! Teklifi kabul etti...

Eksik bölgelere transfer yapmak isteyen bordo mavililer, çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Meunier sonrası 2 bomba daha! Teklifi kabul etti...

Borussia Dortmund'dan Thomas Meunier'i transfer eden Fırtına, 2 bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Meunier sonrası 2 bomba daha! Teklifi kabul etti...

Trabzonspor, yıldız oyuncuların transferinde sona yaklaştı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberi: Meunier sonrası 2 bomba daha! Teklifi kabul etti...

MEUNIER AÇIKLANDI

Trabzonspor, ara transfer döneminin ilk bombasını patlattı. Bordo mavililer, Dortmund forması giyen sağ bek Thomas Meunier'i renklerine bağladı.

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