Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
11:04
Son dakika Trabzonspor haberi: Meunier sonrası 2 bomba daha! Teklifi kabul etti...
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Eksik bölgelere transfer yapmak isteyen bordo mavililer, çalışmalarını sürdürüyor. Borussia Dortmund'dan Thomas Meunier'i transfer eden Fırtına, 2 bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Trabzonspor, yıldız oyuncuların transferinde sona yaklaştı. İşte o isimler ve tüm detaylar...