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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberleri: Fırıtna'dan Fenerbahçe'ye çalım! Transfer görüşmesi gerçekleşti
Giriş Tarihi: 24.05.2022 13:05 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 13:09

Son dakika Trabzonspor haberleri: Fırıtna'dan Fenerbahçe'ye çalım! Transfer görüşmesi gerçekleşti

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan bordo mavililer geçen sezon gibi transferleri erkenden açıklamak istiyor. Fırtına, Fenerbahçe'nin de görüşme sağladığı oyuncu için hamlesini yaptı. Trabzonsporlu yöneticiler, şampiyonluk kutlamalarının ardından İstanbul'da oyuncunun kubünü ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi. İşte tüm detaylar...

ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Trabzonspor haberleri: Fırıtna’dan Fenerbahçe’ye çalım! Transfer görüşmesi gerçekleşti

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Fırıtna’dan Fenerbahçe’ye çalım! Transfer görüşmesi gerçekleşti

Şampiyonluk sonrası gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan bordo mavililer geçen sezon gibi transferleri erkenden açıklamak istiyor.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Fırıtna’dan Fenerbahçe’ye çalım! Transfer görüşmesi gerçekleşti

Fırtına, Fenerbahçe'nin de görüşme sağladığı oyuncu için hamlesini yaptı.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Fırıtna’dan Fenerbahçe’ye çalım! Transfer görüşmesi gerçekleşti

Trabzonsporlu yöneticiler, şampiyonluk kutlamalarının ardından İstanbul'da oyuncunun kubünü ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Fırıtna’dan Fenerbahçe’ye çalım! Transfer görüşmesi gerçekleşti

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği sol bek oyuncusu Eren Elmalı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

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