Giriş Tarihi: 25.05.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 10:08

Son dakika Trabzonspor haberleri: Galatasaray istedi, Trabzonspor alıyor! Ertuğrul Doğan'ın ilk hamlesi...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2 kupa ile tamamlayan Bordo-mavili ekip, yeni sezona ise Abdullah Avcı yönetiminde kötü bir başlangıç yaptı. Bu kötü gidişatın sürmesi ise Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi ön elemesi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de erken havlu atmasına sebep oldu. Fırtına, yaşanılan bu gelişmeler sonrası yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak ve yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adayı haline gelmek istiyor. Bu doğrultuda yeni başkan Ertuğrul Doğan, Galatasaray'ın da transfer listesinde olan yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...