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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberleri: Galatasaray istedi, Trabzonspor alıyor! Ertuğrul Doğan'ın ilk hamlesi...
Giriş Tarihi: 25.05.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 10:08

Son dakika Trabzonspor haberleri: Galatasaray istedi, Trabzonspor alıyor! Ertuğrul Doğan'ın ilk hamlesi...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2 kupa ile tamamlayan Bordo-mavili ekip, yeni sezona ise Abdullah Avcı yönetiminde kötü bir başlangıç yaptı. Bu kötü gidişatın sürmesi ise Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi ön elemesi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de erken havlu atmasına sebep oldu. Fırtına, yaşanılan bu gelişmeler sonrası yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak ve yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adayı haline gelmek istiyor. Bu doğrultuda yeni başkan Ertuğrul Doğan, Galatasaray'ın da transfer listesinde olan yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Galatasaray istedi, Trabzonspor alıyor! Ertuğrul Doğan’ın ilk hamlesi...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2 kupa ile tamamlayan bordo-mavili ekip, yeni sezona ise Abdullah Avcı yönetiminde kötü bir başlangıç yaptı. Bu kötü gidişatın sürmesi ise Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi ön elemesi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de erken havlu atmasına sebep oldu. Fırtına, yaşanılan bu gelişemler sonrası yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak ve yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adayı haline gelmek istiyor. Bu doğrultuda yeni başkan Ertuğrul Doğan, Galatasaray'ın da transfer listesinde olan yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Galatasaray istedi, Trabzonspor alıyor! Ertuğrul Doğan’ın ilk hamlesi...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Abdullah Avcı yönetiminde 81 puanla şampiyon tamamlayan Trabzonspor, 38 yıllık hasrete de son vermişti.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Galatasaray istedi, Trabzonspor alıyor! Ertuğrul Doğan’ın ilk hamlesi...

Yeni sezona da şampiyon hoca ile başlayan Fırtına'da bu sezon işler istenildiği gibi gitmedi ve birçok alanda yarışa erkenden havlu atıldı.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Galatasaray istedi, Trabzonspor alıyor! Ertuğrul Doğan’ın ilk hamlesi...

Bordo-mavili ekip sırasıyla; Şampiyonlar Ligi ön elemesi, UEFA Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenirken, ligde ise zirvenin çok uzağında kaldı. Bu kötü gidişatın olumsuz yansımaları ise takımda birçok istifaya ve görev değişikliğine sebep oldu.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Galatasaray istedi, Trabzonspor alıyor! Ertuğrul Doğan’ın ilk hamlesi...

İLK İSTİFA AHMET AĞAOĞLU'NDAN GELDİ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu iki kupa ile tamamlayan Trabzonspor'da işler bu sezon istenildiği gibi gitmedi ve kötü gidişat sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu ise istifa ettiğini açıkladı.

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