Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Abdülkadir Ömür’e Süper Lig’den iki talip! Tam 5 milyon Euro...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a 5-1 yenilen Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bordo mavililerde kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'e teklifler gelmeye devam ediyor. Abdülkadir'e Hull City'den sonra Türkiye'den 2 talip birden çıktı. Süper Lig ekipleri, yıldız oyuncu için tekliflerini de iletti. İşte o takımlar ve tüm detaylar...