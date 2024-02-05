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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'dan yılın bombası! Dortmund'dan geliyor...
Giriş Tarihi: 05.02.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 16:03

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'dan yılın bombası! Dortmund'dan geliyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kötü gidişatına dur demek isteyen bordo mavililer, kadrosunu güçlendirmek için de düğmeye bastı. Arayışlarına devam eden Fırtına, Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu içni harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına’dan yılın bombası! Dortmund’dan geliyor...

Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına’dan yılın bombası! Dortmund’dan geliyor...

Kötü gidişatına dur demek isteyen bordo mavililer, kadrosunu güçlendirmek için de düğmeye bastı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına’dan yılın bombası! Dortmund’dan geliyor...

Arayışlarına devam eden Fırtına, Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu içni harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına’dan yılın bombası! Dortmund’dan geliyor...

YOUCEF ATAL VE FOLCARELLİ İÇİN YOĞUN MESAİ

Trabzonspor, transferdeki suskunluğunu sağ bek Youcef Atal ve orta saha Tim Jabol-Folcarelli'yi kadrosuna katarak sonlandırmak istiyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına’dan yılın bombası! Dortmund’dan geliyor...

Nice, Atal'ı bırakmaya sıcak bakarken oyuncunun maaş beklentisinin yüksekliği nedeniyle görüşmeler uzadı.

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