Giriş Tarihi: 05.02.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
16:03
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'dan yılın bombası! Dortmund'dan geliyor...
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kötü gidişatına dur demek isteyen bordo mavililer, kadrosunu güçlendirmek için de düğmeye bastı. Arayışlarına devam eden Fırtına, Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu içni harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...