Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonun transfer planlamasına tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda harekete geçen bordo-mavililer, Süper Lig'in 2 yıldızı için temaslarını sıklaştırdı. İki isim için de teklif yapan Trabzonspor, gelecek yanıtları bekliyor. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı da kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor...