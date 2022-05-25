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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'in 2 yıldızına teklif! Avrupa Abdullah Avcı'yı konuşuyor...
Giriş Tarihi: 25.05.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 09:35

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'in 2 yıldızına teklif! Avrupa Abdullah Avcı'yı konuşuyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonun transfer planlamasına tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda harekete geçen bordo-mavililer, Süper Lig'in 2 yıldızı için temaslarını sıklaştırdı. İki isim için de teklif yapan Trabzonspor, gelecek yanıtları bekliyor. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı da kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Avrupa Abdullah Avcı’yı konuşuyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonun transfer planlamasına tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda harekete geçen bordo-mavililer, Süper Lig'in 2 yıldızı için temaslarını sıklaştırdı. İki isim için de teklif yapan Trabzonspor, gelecek yanıtları bekliyor. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı da kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Avrupa Abdullah Avcı’yı konuşuyor...

Trabzonspor başarılı geçen bir sezonu şampiyonlukla noktalarken, Abdullah Avcı da performansıyla Avrupa'nın elit teknik adamları arasına girdi.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Avrupa Abdullah Avcı’yı konuşuyor...

38 karşılaşma sonunda 2.13 puan ortalamasına imza atan 58 yaşındaki çalıştırıcı, tüm sezon sıralamasında 10. basamakta yer aldı. Listenin en üstünde ise Portekiz ekibi Porto'yu mutlu sona ulaştıran Sergio Conceiçao (2.67) bulunuyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Avrupa Abdullah Avcı’yı konuşuyor...

KENDİ REKORUNU KIRDI, EN İYİ 4. İSİM OLDU...

81 puanla kendi puan rekorunu (73) kıran Abdullah Avcı, Süper Lig'de ulaştığı değerle Türkiye'nin en iyi dördüncü yerli teknik direktörü oldu.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Avrupa Abdullah Avcı’yı konuşuyor...

Şampiyon apoletli hoca, 401 maçta 1.73 ortalama tuttururken, ilk basamakta 2.04 ile Fatih Terim yer aldı. Onu sırasıyla Şenol Güneş (1.86) ve Mustafa Denizli (1.81) takip ediyor.

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