Giriş Tarihi: 18.04.2023 10:12
Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
10:12
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'a talih kuşu! Gedson için geldiler, o isme hayran kaldılar...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Bu sezonu hayal kırıklığı ile sürdüren Trabzonspor, Beşiktaş'la oynayıp 0-0 berabere kaldıkları derbinin ardından teknik direktör sorununu çözmüş ve Nenad Bjelica'yı İstanbul'a getirmişti. Hırvat teknik adamla anlaşılmasının ardından transfer için de mesaisine devam eden bordo-mavililere adeta talih kuşu kondu. Beşiktaş derbisini izlemeye gelen iki dünya devinin yetkilileri, Trabzonspor'un yıldızına hayran kaldı. İşte tüm ayrıntılar...