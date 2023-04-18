Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’a talih kuşu! Gedson için geldiler, o isme hayran kaldılar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Bu sezonu hayal kırıklığı ile sürdüren Trabzonspor, Beşiktaş'la oynayıp 0-0 berabere kaldıkları derbinin ardından teknik direktör sorununu çözmüş ve Nenad Bjelica'yı İstanbul'a getirmişti. Hırvat teknik adamla anlaşılmasının ardından transfer için de mesaisine devam eden bordo-mavililere adeta talih kuşu kondu. Beşiktaş derbisini izlemeye gelen iki dünya devinin yetkilileri, Trabzonspor'un yıldızına hayran kaldı. İşte tüm ayrıntılar...