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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'a talih kuşu! Gedson için geldiler, o isme hayran kaldılar...
Giriş Tarihi: 18.04.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 10:12

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'a talih kuşu! Gedson için geldiler, o isme hayran kaldılar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Bu sezonu hayal kırıklığı ile sürdüren Trabzonspor, Beşiktaş'la oynayıp 0-0 berabere kaldıkları derbinin ardından teknik direktör sorununu çözmüş ve Nenad Bjelica'yı İstanbul'a getirmişti. Hırvat teknik adamla anlaşılmasının ardından transfer için de mesaisine devam eden bordo-mavililere adeta talih kuşu kondu. Beşiktaş derbisini izlemeye gelen iki dünya devinin yetkilileri, Trabzonspor'un yıldızına hayran kaldı. İşte tüm ayrıntılar...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’a talih kuşu! Gedson için geldiler, o isme hayran kaldılar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Bu sezonu hayal kırıklığı ile sürdüren Trabzonspor, Beşiktaş'la oynayıp 0-0 berabere kaldıkları derbinin ardından teknik direktör sorununu çözmüş ve Nenad Bjelica'yı İstanbul'a getirmişti. Hırvat teknik adamla anlaşılmasının ardından transfer için de mesaisine devam eden bordo-mavililere adeta talih kuşu kondu. Beşiktaş derbisini izlemeye gelen iki dünya devinin yetkilileri, Trabzonspor'un yıldızına hayran kaldı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’a talih kuşu! Gedson için geldiler, o isme hayran kaldılar...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden ve 0-0 berabere kalan Trabzonspor, hoca arayışlarında mutlu sona ulaşmıştı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’a talih kuşu! Gedson için geldiler, o isme hayran kaldılar...

Andrea Pirlo, Slaven Bilic, Vincenzo Montella, Francesco Farioli ve Sergen Yalçın gibi isimlerle görüşen ancak sonuç alamayan bordo-mavililer, tercihini Nenad Bjelica'dan yana kullanmıştı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’a talih kuşu! Gedson için geldiler, o isme hayran kaldılar...

BJELICA İSTANBUL'A GELDİ

Prensipte anlaşmaya varılan Hırvat teknik adam, dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelmişti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’a talih kuşu! Gedson için geldiler, o isme hayran kaldılar...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bir son dakika pürüzü çıkmaması halinde Bjelica'ya imza attırması beklenirken, 51 yaşındaki çalıştırıcının evraklarının yetişmesi halinde Sivasspor maçında takımın başında olacağı ifade edilmişti.

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