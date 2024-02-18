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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Altay Bayındır bombası patlıyor! Galatasaray'ı duyurdular...
Giriş Tarihi: 18.02.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 08:46

Son dakika transfer haberi: Altay Bayındır bombası patlıyor! Galatasaray'ı duyurdular...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna pür dikkat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona ermesiyle bomba bir iddia gündeme geldi. Kaleci arayışlarına giren Cimbom, Altay Bayındır operasyonunu başlattı. İşte yılın transferine dair tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Altay Bayındır bombası patlıyor! Galatasaray’ı duyurdular...

Trendyol Süper Lig'de yoluna pür dikkat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Altay Bayındır bombası patlıyor! Galatasaray’ı duyurdular...

Sarı kırmızılılarda Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona ermesiyle bomba bir iddia gündeme geldi.

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Son dakika transfer haberi: Altay Bayındır bombası patlıyor! Galatasaray’ı duyurdular...

Kaleci arayışlarına giren Cimbom, Altay Bayındır operasyonunu başlattı. İşte yılın transferine dair tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Altay Bayındır bombası patlıyor! Galatasaray’ı duyurdular...

Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Son dakika transfer haberi: Altay Bayındır bombası patlıyor! Galatasaray’ı duyurdular...

Uruguaylı eldivenin sözleşmesini uzatmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir yandan da kaleci arayışlarına başladı.

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