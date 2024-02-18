Giriş Tarihi: 18.02.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
08:46
Son dakika transfer haberi: Altay Bayındır bombası patlıyor! Galatasaray'ı duyurdular...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna pür dikkat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona ermesiyle bomba bir iddia gündeme geldi. Kaleci arayışlarına giren Cimbom, Altay Bayındır operasyonunu başlattı. İşte yılın transferine dair tüm detaylar...