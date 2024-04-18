Son dakika transfer haberi: Arda Güler son kararını verdi! İspanyollar transferi duyurdu: Real Madrid’de yedek kulübesinde mahsur kalmıştı...

Son dakika transfer haberi: Real Madrid'in geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, forma şansı bulmakta bir hayli zorlanıyor. Son oynanan Manchester City maçında da karşılaşma boyunca yedek kulübesinde oturan yetenekli yıldıza bir transfer teklifi daha geldi ve bu konuda kararını verdi. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...