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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Arda Güler son kararını verdi! İspanyollar transferi duyurdu: Real Madrid'de yedek kulübesinde mahsur kalmıştı...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 14:18 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 14:21

Son dakika transfer haberi: Arda Güler son kararını verdi! İspanyollar transferi duyurdu: Real Madrid'de yedek kulübesinde mahsur kalmıştı...

Son dakika transfer haberi: Real Madrid'in geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, forma şansı bulmakta bir hayli zorlanıyor. Son oynanan Manchester City maçında da karşılaşma boyunca yedek kulübesinde oturan yetenekli yıldıza bir transfer teklifi daha geldi ve bu konuda kararını verdi. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Arda Güler son kararını verdi! İspanyollar transferi duyurdu: Real Madrid’de yedek kulübesinde mahsur kalmıştı...

Son dakika transfer haberi: Real Madrid'in geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, forma şansı bulmakta bir hayli zorlanıyor. Son oynanan Manchester City maçında da karşılaşma boyunca yedek kulübesinde oturan yetenekli yıldıza bir transfer teklifi daha geldi ve bu konuda kararını verdi. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Arda Güler son kararını verdi! İspanyollar transferi duyurdu: Real Madrid’de yedek kulübesinde mahsur kalmıştı...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe taraftarını mest eden Arda Güler, yaz transfer döneminde Real Madrid'in yolunu tuttu.

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Son dakika transfer haberi: Arda Güler son kararını verdi! İspanyollar transferi duyurdu: Real Madrid’de yedek kulübesinde mahsur kalmıştı...

Barcelona ile dev bir yarışa giren İspanyol devi genç yıldız için 20+10 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay ile sarı-lacivertliler ile anlaştı.

Son dakika transfer haberi: Arda Güler son kararını verdi! İspanyollar transferi duyurdu: Real Madrid’de yedek kulübesinde mahsur kalmıştı...

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Transferin gerçekleşmesinden kısa süre sonra art arda 3 sakatlık yaşayan milli futbolcu, çok uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Son dakika transfer haberi: Arda Güler son kararını verdi! İspanyollar transferi duyurdu: Real Madrid’de yedek kulübesinde mahsur kalmıştı...

Teknik direktör Carlo Ancelotti, iyileşmesinin ardından kadroya geri dönen Arda Güler'i forma şansı vermeyerek kulübeye hapsetti.

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