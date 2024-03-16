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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen'e kök söktürmüştü...
Giriş Tarihi: 16.03.2024 18:31 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 18:35

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen'e kök söktürmüştü...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, bugün Antalyaspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ forması ile Bayer Leverkusen'e kök söktüren yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen’e kök söktürmüştü...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, bugün Antalyaspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ forması ile Bayer Leverkusen'e kök söktüren yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen’e kök söktürmüştü...

Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş sırasıyla Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalışmıştı.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen’e kök söktürmüştü...

Son olarak Portekiz Milli Takımı'nın efsanesi olan Fernando Santos ile anlaşan siyah-beyazlılar, son dönemde iyi sonuçlar alamıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen’e kök söktürmüştü...

Süper Lig'de son galibiyetini 27. haftada alan Kara Kartal, geride kalan 2 haftada 2 mağlubiyet alarak tepkiler çekti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen’e kök söktürmüştü...

Fernando Santos ve öğrencileri bugün oynanacak 30. hafta maçında evinde Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor'u konuk edecek.

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