Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen’e kök söktürmüştü...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, bugün Antalyaspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ forması ile Bayer Leverkusen'e kök söktüren yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...