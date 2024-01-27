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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan PSG çıkarması! 2 yıldız birden geliyor...
Giriş Tarihi: 27.01.2024 17:08 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 17:14

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan PSG çıkarması! 2 yıldız birden geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatına dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni yönetimi ve yeni hocasıyla birlikte ligde yükselişe geçmek için çabalayan siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya hazırlanan Kartal, bomba bir hamle için harekete geçti. Beşiktaş, PSG'nin 2 yıldızı için görüşmelere başladı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’tan PSG çıkarması! 2 yıldız birden geliyor...

Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatına dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’tan PSG çıkarması! 2 yıldız birden geliyor...

Yeni yönetimi ve yeni hocasıyla birlikte ligde yükselişe geçmek için çabalayan siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’tan PSG çıkarması! 2 yıldız birden geliyor...

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya hazırlanan Kartal, bomba bir hamle için harekete geçti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’tan PSG çıkarması! 2 yıldız birden geliyor...

Beşiktaş, PSG'nin 2 yıldızı için görüşmelere başladı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’tan PSG çıkarması! 2 yıldız birden geliyor...

ABOUBAKAR KALMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Vincent Aboubakar, kadro dışı bırakıldığı günden bu yana durumu en çok tartışılan isimdi. Kamerunlu yıldıza bu süreçte, Suudi Arabistan, Rusya, Brezilya ve ABD'den çeşitli teklifler geldi.

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