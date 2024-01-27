Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’tan PSG çıkarması! 2 yıldız birden geliyor...

ABOUBAKAR KALMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Vincent Aboubakar, kadro dışı bırakıldığı günden bu yana durumu en çok tartışılan isimdi. Kamerunlu yıldıza bu süreçte, Suudi Arabistan, Rusya, Brezilya ve ABD'den çeşitli teklifler geldi.