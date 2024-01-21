Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Fatih Terim'den bir bomba daha! Anlaşma sağlandı, Atina'ya gidiyor...
Giriş Tarihi: 21.01.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 14:24

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim'den bir bomba daha! Anlaşma sağlandı, Atina'ya gidiyor...

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, transferde durmak bilmiyor... Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i transfer eden Yunan ekibi, sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Terim, Süper Lig'in eski yıldızını transfer etmek için talimatı verdi. Yıldız futbolcunun, Panathinaikos ile anlaştığı ve bugün imza için Atina'da olacağı belirtildi. İşte o isim tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim’den bir bomba daha! Anlaşma sağlandı, Atina’ya gidiyor...

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, transferde durmak bilmiyor...

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim’den bir bomba daha! Anlaşma sağlandı, Atina’ya gidiyor...

Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i transfer eden Yunan ekibi, sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika transfer haberi: Fatih Terim’den bir bomba daha! Anlaşma sağlandı, Atina’ya gidiyor...

Terim, Süper Lig'in eski yıldızını transfer etmek için talimatı verdi.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim’den bir bomba daha! Anlaşma sağlandı, Atina’ya gidiyor...

Yıldız futbolcunun, Panathinaikos ile anlaştığı ve bugün imza için Atina'da olacağı belirtildi. İşte o isim tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim’den bir bomba daha! Anlaşma sağlandı, Atina’ya gidiyor...

Fatih Terim'i teknik direktörlük görevine getiren Panathinaikos, transferde gaza bastı.

SON DAKİKA