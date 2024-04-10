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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Galatasaray göz bebeğine veda ediyor! Cimbom'un kasası dolup taşacak
Giriş Tarihi: 10.04.2024 22:56 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 23:02

Son dakika transfer haberi: Galatasaray göz bebeğine veda ediyor! Cimbom'un kasası dolup taşacak

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekibin vazgeçilmezi haline gelen yıldız futbolcuya dev bir talip çıkarken, istenen bonservis bedeli dudak uçuklattı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray göz bebeğine veda ediyor! Cimbom’un kasası dolup taşacak

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekibin vazgeçilmezi haline gelen yıldız futbolcuya dev bir talip çıkarken, istenen bonservis bedeli dudak uçuklattı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray göz bebeğine veda ediyor! Cimbom’un kasası dolup taşacak

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu sezon da Okan Buruk önderliğinde mutlu sona ulaşmak istiyor.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray göz bebeğine veda ediyor! Cimbom’un kasası dolup taşacak

Son olarak Hatayspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar zorlu maçtan 1-0 galip ayrılarak zirve yarışında önemli bir 3 puan almıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray göz bebeğine veda ediyor! Cimbom’un kasası dolup taşacak

Bu skorla berabe toplamda 84 puana ulaşan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray göz bebeğine veda ediyor! Cimbom’un kasası dolup taşacak

HEDEF TEK KULVARA DÜŞTÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Aslan, bulunduğu A grubunu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gerilemişti.

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