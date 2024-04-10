Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekibin vazgeçilmezi haline gelen yıldız futbolcuya dev bir talip çıkarken, istenen bonservis bedeli dudak uçuklattı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...