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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Galatasaray istemişti! Devler devreye girdi...
Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 10:53

Son dakika transfer haberi: Galatasaray istemişti! Devler devreye girdi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon kupayı müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom'un sezon sonu kadrosuna katmak için gündemine aldığı ve teknik direktör Okan Buruk'un da doğruladığı yıldız oyuncu için şok bir haber geldi. Yıldız oyuncu için dev takımların da devreye girdiği ve cazip teklifler yapıldığı ifade edildi. İşte tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika transfer haberi: Galatasaray istemişti! Devler devreye girdi...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray istemişti! Devler devreye girdi...

Bu sezon kupayı müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray istemişti! Devler devreye girdi...

Cimbom'un sezon sonu kadrosuna katmak için gündemine aldığı ve teknik direktör Okan Buruk'un da doğruladığı yıldız oyuncu için şok bir haber geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray istemişti! Devler devreye girdi...

Yıldız oyuncu için dev takımların da devreye girdiği ve cazip teklifler yapıldığı ifade edildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray istemişti! Devler devreye girdi...

OKAN BURUK RAFA SILVA'YI DOĞRULAMIŞTI

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve Portekiz'in ünlü spor gazetesi Record'un da manşetten duyurduğu Rafa Silva-Galatasaray temasını Okan Buruk da doğruladı.

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