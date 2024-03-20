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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Beşiktaş'tan kıran kırana yarış! Arsenal'in yıldızını istiyorlar...
Giriş Tarihi: 20.03.2024 21:46 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 21:47

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Beşiktaş'tan kıran kırana yarış! Arsenal'in yıldızını istiyorlar...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu devam ederken takımlar yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen lider Galatasaray ile 4. sırada bulunan Beşiktaş, Arsenal'in yıldızını renklerine bağlamak için kıyasıya bir yarışın içine girdi. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Beşiktaş’tan kıran kırana yarış! Arsenal’in yıldızını istiyorlar...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu devam ederken takımlar yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen lider Galatasaray ile 4. sırada bulunan Beşiktaş, Arsenal'in yıldızını renklerine bağlamak için kıyasıya bir yarışın içine girdi. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Beşiktaş’tan kıran kırana yarış! Arsenal’in yıldızını istiyorlar...

Trendyol Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde tekrardan şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Beşiktaş’tan kıran kırana yarış! Arsenal’in yıldızını istiyorlar...

Son olarak deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olan sarı-kırmızılılar, zorlu geçen maçı 4-3 kazanmış ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Beşiktaş’tan kıran kırana yarış! Arsenal’in yıldızını istiyorlar...

Bu skorla beraber puanını 81 yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Beşiktaş’tan kıran kırana yarış! Arsenal’in yıldızını istiyorlar...

BEŞİKTAŞ'TA İŞLER KÖTÜ GİDİYOR

Sezon başından beri 3 kez teknik direktör değiştiren Beşiktaş, yoluna Portekizli teknik adam Fernando Santos ile devam ediyor.

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