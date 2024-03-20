Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Beşiktaş’tan kıran kırana yarış! Arsenal’in yıldızını istiyorlar...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu devam ederken takımlar yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen lider Galatasaray ile 4. sırada bulunan Beşiktaş, Arsenal'in yıldızını renklerine bağlamak için kıyasıya bir yarışın içine girdi. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...