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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Aslan çıldırdı yıldızlar geliyor...
Giriş Tarihi: 02.03.2024 21:42 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 21:44

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Aslan çıldırdı yıldızlar geliyor...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de maç eksiğiyle 2. sırada yer alan Galatasaray, yarınki derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Yaz transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı takım, kadrosunu güçlendirmek için o iki yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan çıldırdı yıldızlar geliyor...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de maç eksiğiyle 2. sırada yer alan Galatasaray, yarınki derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Yaz transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı takım, kadrosunu güçlendirmek için o iki yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan çıldırdı yıldızlar geliyor...

Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, son olarak evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan çıldırdı yıldızlar geliyor...

Bu sezon toplamda 72 puan toplayan sarı-kırmızılılar, maç eksiğiyle Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan çıldırdı yıldızlar geliyor...

DERBİYE SAATLER KALDI

Okan Buruk ve öğrencileri Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta yarın (3 Mart) Beşiktaş'a konuk olacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan çıldırdı yıldızlar geliyor...

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

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