Giriş Tarihi: 02.03.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
21:44
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Aslan çıldırdı yıldızlar geliyor...
Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de maç eksiğiyle 2. sırada yer alan Galatasaray, yarınki derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Yaz transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı takım, kadrosunu güçlendirmek için o iki yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...