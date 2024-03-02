Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan çıldırdı yıldızlar geliyor...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de maç eksiğiyle 2. sırada yer alan Galatasaray, yarınki derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Yaz transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı takım, kadrosunu güçlendirmek için o iki yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...