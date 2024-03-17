Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan erken çilek transferi! Taraftarlar havaalanına akın edecek

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılarak zirve yarışında hata yapmadı. Yaz transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızını renklerine bağlamak istiyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...