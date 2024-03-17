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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan erken çilek transferi! Taraftarlar havaalanına akın edecek
Giriş Tarihi: 17.03.2024 18:26 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 18:27

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan erken çilek transferi! Taraftarlar havaalanına akın edecek

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılarak zirve yarışında hata yapmadı. Yaz transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızını renklerine bağlamak istiyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan erken çilek transferi! Taraftarlar havaalanına akın edecek

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılarak zirve yarışında hata yapmadı. Yaz transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızını renklerine bağlamak istiyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan erken çilek transferi! Taraftarlar havaalanına akın edecek

Trendyol Süper Lig'de sezona Okan Buruk ile başlayan Galatasaray, 24. şampiyonluğa ulaşmayı planlıyor.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan erken çilek transferi! Taraftarlar havaalanına akın edecek

Milli ara öncesi Kasımpaşa'ya konuk olan sarı-kırmızılılar, nefesleri kesen maçtan 4-3 galip ayrıldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan erken çilek transferi! Taraftarlar havaalanına akın edecek

Bu skorla beraber puanını 81'e yükselten Cimbom, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin zorlu Trabzonspor deplasmanına konuk olacağı maç öncesi 3 puanı hanesine yazdırdı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan erken çilek transferi! Taraftarlar havaalanına akın edecek

Böylelikle maç fazlası ile iki takımın arasındaki puan farkı 5'e yükseldi.

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