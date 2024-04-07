Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın rüya transferi gerçek oluyor! Dünyaca ünlü yıldız İstanbul yolcusu

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, takımda geleceği belli olmayan Dries Mertens'in yerine yıllardır hayalini kurduğu dünyaca ünlü yıldız için harekete geçti. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...