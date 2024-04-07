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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın rüya transferi gerçek oluyor! Dünyaca ünlü yıldız İstanbul yolcusu
Giriş Tarihi: 07.04.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 09:55

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın rüya transferi gerçek oluyor! Dünyaca ünlü yıldız İstanbul yolcusu

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, takımda geleceği belli olmayan Dries Mertens'in yerine yıllardır hayalini kurduğu dünyaca ünlü yıldız için harekete geçti. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın rüya transferi gerçek oluyor! Dünyaca ünlü yıldız İstanbul yolcusu

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, takımda geleceği belli olmayan Dries Mertens'in yerine yıllardır hayalini kurduğu dünyaca ünlü yıldız için harekete geçti. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın rüya transferi gerçek oluyor! Dünyaca ünlü yıldız İstanbul yolcusu

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona son şampiyon sıfatı ile başlayan Galatasaray, bu yıl da aynı başarıyı elde etmek istiyor.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın rüya transferi gerçek oluyor! Dünyaca ünlü yıldız İstanbul yolcusu

Son olarak evinde Hatayaspor'u konuk eden sarı-kırmızılı ekip, zorlu maçtan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın rüya transferi gerçek oluyor! Dünyaca ünlü yıldız İstanbul yolcusu

Bu skorla beraber puanını 84'e yükselten Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın rüya transferi gerçek oluyor! Dünyaca ünlü yıldız İstanbul yolcusu

SÜPER KUPA'YA SAATLER KALDI

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı son olarak müzesine götüren Fenerbahçe, Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak.

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