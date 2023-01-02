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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Devre arası geliyor...
Giriş Tarihi: 02.01.2023 06:55 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 06:55

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Devre arası geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle liderliğe yükselen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Kadrosuna Icardi, Mertens ve Mata gibi önemli yıldızları kazandıran Aslan, bir yıldız oyuncu için daha harekete geçti. İtalya devinde forma şansı bulamayan yıldız futbolcu da takımından ayrılma kararı aldı. İşte Galatasaray'ın ilk transferi ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Devre arası geliyor...

Süper Lig'de zirveye yerleşen Galatasaray'da ara transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Devre arası geliyor...

Başkan Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde, "İhtiyaç olan noktalara transfer yapacağız. Beraber çalışıyoruz. Teknik kadromuz da çalışıyor. Detayları vermek istemiyorum ama çok ciddi bir çalışma içindeyiz" ifadesini kullanmıştı.

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Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Devre arası geliyor...

Transferde arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Fransız orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Devre arası geliyor...

SOL BEKE MATIAS VINA

Transfer sezonu kapıya dayandı. İddiaların ardı arkası gelmiyor.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Devre arası geliyor...

Galatasaray'la ilgili bir transfer haberi de La Gazzetta dello Sport'tan geldi. Gazete, Van Aanholt ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarıkırmızılı ekibin, Matias Vina'yı gündemine aldığını yazdı.

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