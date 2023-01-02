Giriş Tarihi: 02.01.2023 06:55 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 06:55

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Devre arası geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle liderliğe yükselen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Kadrosuna Icardi, Mertens ve Mata gibi önemli yıldızları kazandıran Aslan, bir yıldız oyuncu için daha harekete geçti. İtalya devinde forma şansı bulamayan yıldız futbolcu da takımından ayrılma kararı aldı. İşte Galatasaray'ın ilk transferi ve tüm detaylar...